Le foto ufficiali e il nuovo video trailer del revival di Beverly Hills | tutti insieme al

Calciomercato Parma - ufficiali due acquisti : ritornano Sepe e Grassi [foto] : Calciomercato Parma – Luigi Sepe e Alberto Grassi tornano al Parma. E’ la stessa società emiliana a comunicarlo, attraverso una nota sul proprio sito. Il portiere e il centrocampista arrivano entrambi dal Napoli con la formula del prestito annuale con obbligo di riscatto. Sepe e Grassi hanno firmato un contratto fino al 30 giugno 2024. Bentornati Alberto #Grassi e Luigi #Sepe! ...

Le foto ufficiali del battesimo di Archie - figlio di Harry d’Inghilterra e Meghan Markle : L’account Instagram ufficiale dei duchi di Sussex ha condiviso le foto del battesimo del piccolo Archie, figlio di Harry d’Inghilterra e Meghan Markle. L’ultimogenito di casa Windsor ricompare sui social dopo i mesi di assenza seguiti alla sua nascita.Continua a leggere

Elodie Di Patrizi bacia Marracash - la foto ufficializza il flirt in corso : Il settimanale Chi ha pubblicato le foto del bacio tra Elodie Di Patrizi e Marracash. Lo scatto ottenuto durante un incontro di boxe parla chiaro: i due artisti stanno vivendo un flirt alla luce del sole. Galeotta la hit Margarita alla quale hanno collaborato. Proprio in quell’occasione sarebbe sbocciato l’amore. Le voci di un flirt tra Marracash ed Elodie avevano cominciato a circolare pochi giorni fa quando il sito 361Magazine aveva ...

Le splendide foto ufficiali e il video dal backstage de Il Re Leone con Beyoncé - Donald Glover e il resto del cast : Quando manca ormai davvero poco al debutto nelle sale, Walt Disney ha condiviso le foto ufficiali di presentazione del cast del remake de Il Re Leone con Beyoncé e Donald Glover che prestano le voci rispettivamente a Nala e Simba. Le eleganti foto promozionali mostrano ciascun doppiatore di fronte al proprio personaggio su uno sfondo nero. Beyoncé fissa negli occhi la Leonessa Nala, Glover guarda il protagonista Simba, il trio John ...

Prima prova Maturità 2019 : tutte le tracce ufficiali (foto) : Quali tracce sono uscite alla Prima prova della Maturità 2019? "Il porto sicuro" di Ungaretti e "Il giorno della civetta" di Sciascia sono le tracce dell'analisi del testo della Prima prova. Dopo il tototema impazzato alla vigilia, ecco tutti gli autori dell'analisi del testo e gli argomenti del testo argomentativo e del tema d'attualità scelti dal Miur, così come preannunciato durante le simulazioni dei mesi scorsi. I ragazzi avranno a ...

MotoGp – Giulia De Lellis a Barcellona con Iannone - ufficializzata la love story : “ho fatto un giro in cinquantino con lui e…” [foto e VIDEO] : Giulia De Lellis e Andrea Iannone escono allo scoperto: l’influencer italiana al Montmelò col pilota Aprilia Negli ultimi giorni non si fa che parlare dei rumors riguardanti un nuovo flirt per Andrea Iannone: il pilota Aprilia avrebbe fatto breccia nel cuore di Giulia De Lellis. L’influencer italiana, ex cortaggiatrice di Uomini e Donne, sembra essere affezionata al nome ‘Andrea’, tanto da averne scelto un altro ...

Motori – MV Agusta a luci rosse : l’ufficializzazione della produzione della Superveloce 800 è… porno [foto e VIDEO] : MV Agusta regala una doppia gioia ai suoi appassionati, le notizie che smuovono l’anima sono due, l’ufficializzazione della produzione della Superveloce 800 ed il video hot, ai limiti del porno, che presenta la moto al mondo E’ ufficiale, la MV Agusta Superveloce 800 sarà prodotta: l’annuncio della casa arriva con un video hot al limite del porno. La spettacolare “regina di EICMA 2018“, dopo la sua ...

Game of Thrones - le foto ufficiali dell’episodio finale : (foto: Helen Sloan/Hbo) ATTENZIONE: spoiler sul quinto episodio dell’ottava stagione di Game of Thrones Che l’attesa per l’episodio finale di Game of Thrones sia elevata non è un mistero. Sono infatti milioni i fan in tutto il mondo che aspettano di capire come si concluderà la saga di Westeros nella sesta puntata dell’ottava e ultima stagione che andrà in onda nella notte fra il 19 e il 20 maggio in contemporanea su Hbo, ...