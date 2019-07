Schiavitù sessuale alla scuola per magistratura | arrestato l’ex giudice Bellomo

Arrestato Bellomo - ex giudice che imponeva minigonne alle borsiste. Una vittima : «Contratto di Schiavitù sessuale» : Arresti domiciliari per Francesco Bellomo, ex giudice barese del Consiglio di Stato, docente e direttore scientifico dei corsi post-universitari per la preparazione al concorso in magistratura della...