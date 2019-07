FIFA 19 | Annunciati gli Swap Deals del mese di Luglio

FIFA 19 : annunciati i canditati al POTM di maggio della Bundesliga! : La Bundesliga ha annunciato la lista dei sei candidati al POTM, il premio Player of the Month, di maggio, con il vincitore che, come accade da mesi, otterrà una speciale card in Fifa 19 Ultimate Team. Si tratta di Alaba Alario Aranguiz Havertz Kimmich Pulisic Puoi esprimere il tuo voto qui: https://bundesligaPOTM.easports.com/ Il vincitore del POTM […] L'articolo Fifa 19: annunciati i canditati al POTM di maggio della Bundesliga! proviene ...

FIFA 19 : annunciati i canditati al POTM di aprile della Bundesliga! : La Bundesliga ha annunciato la lista dei sei candidati al POTM, il premio Player of the Month, del mese di aprile, con il vincitore che, come accade da mesi, otterrà una speciale card in Fifa 19 Ultimate Team. Si tratta di Belfodil Richter Gnabry Lewandowski Kimmich Havertz 6 nominees, 1 winner. Who’s your @Bundesliga_EN POTM […] L'articolo Fifa 19: annunciati i canditati al POTM di aprile della Bundesliga! proviene da I Migliori di Fifa.