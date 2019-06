Su Facebook sono stati già raccolti oltre 65 mila euro per le spese legali della Sea Watch

Su Facebook sono stati raccolti oltre 65 mila euro per le spese legali della Sea Watch : In meno di 24 ore sono stati raccolti oltre 65mila euro di fondi per sostenere le spese legali della nave Sea Watch e del suo comandante Carola Rackete. L'iniziativa è stata lanciata su Facebook subito dopo la decisione di Rackete di entrare nelle acque territoriali italiane. A promuovere la raccolta fondi è stato un utente italiano del social e attraverso il passaparola digitale è arrivata a coinvolgere finora 3.533 persone, coprendo ben ...

Libra - la grande rivoluzione nel mondo del denaro : la nuova moneta e il portafoglio digitale di Facebook sono una realtà : Si chiama Libra ed è la criptovaluta “progettata per avere un valore stabile e affidabile, ed essere accettata in tutto il mondo“. Si tratta della nuova moneta digitale basata su blockchain che vede Facebook tra i suoi membri fondatori, insieme ad altre realtà attive nel mondo dei pagamenti come Mastercard, PayPal, PayU, Stripe e Visa, a società tecnologiche come Booking Holdings, Ebay, Farfetch, Lyft, Mercado Pago, Spotify e Uber, a ...

Funzionari pakistani sono andati in diretta Facebook mascherati da gattini : Clamorosa gaffe in Pakistan. La conferenza stampa con alcuni Funzionari governativi del Movimento per la Giustizia, nella provincia di Khyber Pakhtunkhwa, è andata in diretta su Facebook in modo non convenzionale. Shaukat Yousafzai, ministro dell’Informazione, è andato live con il filtro gatto attivato.Le orecchie rosa sono istantaneamente apparse sul viso del ministro e dei due altri Funzionari del partito. Gli utenti che ...

Elezioni europee : Salvini - Pd e Berlusconi sono quelli che spendono di più su Facebook. In coda il Movimento 5 Stelle : Quanto hanno speso, quali sono i temi forti sui quali fanno campagna e chi c’è dietro alle loro inserzioni. In vista della tornata di Elezioni europee e amministrative, Facebook, per la prima volta in Italia, mette a disposizione i dati relativi alle pubblicità fatte dai politici sul social, diventato in Italia il mezzo principale sul quale fare propaganda. Nella classifica degli investimenti degli ultimi 30 giorni (dal 20 aprile al 19 ...

Facebook non sembra comprendere il concetto di privacy : i dati personali sono condivisi con i gestori telefonici : Facebook continua a interpretare in maniera fantasiosa il concetto di privacy, condividendo i dati degli utenti con gli operatori telefonici. L'articolo Facebook non sembra comprendere il concetto di privacy: i dati personali sono condivisi con i gestori telefonici proviene da TuttoAndroid.

Le 23 pagine di fake news chiuse da Facebook in Italia sono solo la punta dell'iceberg : Più di cento tra pagine e gruppi, oltre 18 milioni di follower, decine di milioni di interazioni, cioè di click ai link, condivisioni o like. sono i numeri da capogiro che danno l'idea dell'universo delle fonti che su Facebook diffondono presunte notizie false. Alcune di loro, 23 in totale, sono state recentemente rimosse, cioè non esistono più su Facebook: una dozzina erano “a sostegno di Lega e Movimento 5 Stelle”, la denuncia di Avaaz, ...

Auto della polizia si schianta - esultano e insultano su Facebook : ora sono nei guai : La Segreteria provinciale Sap di Cagliari, attraverso il Segretario Provinciale Luca Agati, ha querelato gli Autori dei...

Quali sono le pagine di fake news politiche che Facebook ha chiuso in Italia : Facebook’s European headquarters in Dublin. (Photo by Niall Carson/PA Images via Getty Images) Continua la lotta alla disinformazione politica annunciata da Facebook in vista delle elezioni parlamentari europee di fine maggio. Il social network di Menlo Park ha chiuso 23 pagine in Italia a causa di numerose violazioni delle condizioni d’uso della piattaforma. A due settimane di distanza dalle elezioni europee, l’organizzazione non ...

“Sono la tua amante. Io mi spoglio e tu paghi” - ma è un ricatto su Facebook : Succede a Sant’Egidio alla Vibrata, in provincia di Teramo. Il ricatto a luci rosse si consumava su Facebook. Prima l’adescamento sul social network, poi le effusioni amorose infine le richieste di denaro, sempre più pressanti, condite da minacce e atteggiamenti persecutori.