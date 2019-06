Dopo il grande caldo rischio violenti temporali al Nord

Tour de France 2019 - la speranza di Vincenzo Nibali si chiama…Tom Dumoulin : l’olandese 2° alla Grande Boucle 2018 Dopo il podio al Giro : Ultima stagione alla Bahrain-Merida per Vincenzo Nibali prima del passaggio già annunciato alla Trek-Segafredo. Lo Squalo vuole concludere al meglio la propria avventura con la squadra asiatica: l’obiettivo è dunque quello di ben comportarsi al prossimo Tour de France, che scatterà il 6 luglio da Bruxelles, dopo aver agguantato la seconda piazza al Giro d’Italia alle spalle di Richard Carapaz. Nella Corsa Rosa è rimasto un po’ ...

Ecco cos’è successo Dopo la fine del Grande Fratello! Gennaro Lillio choc : Gennaro Lillio è uno dei personaggi-rivelazione del Grande Fratello 16. Il modello napoletano, che nella Casa ha iniziato una storia d’amore con Francesca De Andrè, si è tolto qualche sassolino dalla scarpa. E ha parlato del rapporto che ha attualmente con gli ex compagni di avventura.-- Sulle stories di Instagram, Gennaro Lillio ha chiesto ai follower di porgli delle domande, alle quali ha risposto senza peli sulla lingua. Tra i quesiti ...

Taylor Mega e Erica Piamonte inseparabili Dopo il Grande Fratello : Le due si sono incontrate quando gieffina quando l'influencer è entrata come "ospite" della Casa di Canale 5

Grande Fratello - Walter Nudo : l'annuncio choc Dopo l'operazione : "Basta per sempre" : I problemi di salute spesso inducono a profonde riflessioni sulla propria vita. Walter Nudo non si tira indietro. Operato al cuore ad aprile, dopo essere stato colpito da due ischemie mentre si trovava negli Usa, Walter Nudo ha deciso di dire addio alla tv: "Negli ultimi mesi, dopo aver capito di qu

“È lei una delle tentatrici”. Dal Grande Fratello a Temptation Island - Dopo anni torna in tv : Parte lunedì 24 giugno, in prima serata su Canale 5, la sesta edizione di “Temptation Island”. Sei coppie si troveranno a vivere un’esperienza che dovrà dare loro la risposta alla domanda delle domande: l’amore che sto vivendo è davvero quello che voglio? A condurre il docu-reality, come sempre, ci sarà Filippo Bisciglia, che raccoglierà le sensazioni, i sentimenti, i mutamenti e le scoperte dei partecipanti. Sei coppie ...

Grande Fratello - struggente Serena Rutelli : "Dopo 10 anni di sedute terapeutiche - è finita" : Tempo di confessioni per Serena Rutelli, la figlia adottiva di Barbara Palombelli e Francesco Rutelli. La ragazza si racconta a Gente, per cui posa insieme a mamma, e spiega: "Dopo il Grande Fratello mi sento più forte e non ho più bisogno di tornare dalla psicoterapeuta", ha affermato. "Volevo mett

Tour de France - un altro big alza bandiera bianca Dopo Froome : non c’è pace per la Grande Boucle : Oltre a Chris Froome, anche Tom Dumoulin salterà il Tour de France per via dell’infortunio patito durante il Giro d’Italia Non c’è pace per il Tour de France 2019, costretto a registrare un altro forfait eccellente dopo quello di Chris Froome, assente dopo la tremenda caduta avvenuta durante il Giro del Delfinato. Marco Alpozzi/LaPresse Anche Tom Dumoulin è costretto ad alzare bandiera bianca, l’olandese infatti non ...

Gino D’Acampo : Dopo il grande successo nel Regno Unito approderà sulla TV italiana : Chi è Gino D’Acampo? Gino D’Acampo è lo chef celebrità fiammeggiante che incanta gli spettatori del programma This Morning, programma tv Britannico, con la sua cucina italiana e le battute sfacciate. Ma prima che la stella di 42 anni diventasse famosa, Gino ha avuto un problemino con la legge che lo ha portato in prigione per due anni. Il suo passato criminale non è venuto alla luce fino al 2009 quando è apparso in I’m a ...

Martina Nasoni e Daniele Dal Moro inseparabili Dopo il Grande fratello : gli indizi social : inseparabili. Martina Nasoni e Daniele Dal Moro, appena usciti dalla casa del Grande fratello 2019, non si sono persi di vista un secondo o quasi e hanno pure passato la prima notte da ‘reduci’ insieme (che poi hanno anche raccontato). Archiviata la girandola di emozioni per la vittoria che ha investito la trionfatrice Martina, è subito dopo arrivato il momento di affrontare il pregresso emotivo tra i due, protagonisti di un piccolo ...

Una grande notizia per Alberto Urso : arriva Dopo la vittoria ad Amici : Queste settimane sono state davvero molto importanti per il popolare tenore Alberto Urso. Difatti quest’ultimo ha vinto l’ultima edizione del Serale di Amici, riuscendo a battere la temibilissima rivale Giordana Angi. Ma le soddisfazioni per l’ex concorrente del talent show più seguito in Italia non sono affatto finite qua. Cos’altro è successo? Giusto poco fa la Fimi (Federazione Industria Musicale Italiana) ha diramato un comunicato stampa in ...

Grande Fratello 16 - Daniele sbotta Dopo le critiche : «Martina ha vinto - ma cene e benzina le pago io». E scatta il bacio in pubblico : Da quando si è chiusa la porta rossa del Grande Fratello 16 Martina Nasoni e Daniele Dal Moro non si sono più allontanati. Dalle stories di entrambi i profili Instagram è palese...

Daniele Dal Moro e Martina Nasoni - la verità sulla prima notte insieme Dopo il Grande Fratello : All’interno della casa del Grande Fratello 2019 hanno vissuto un flirt tra alti e bassi, e spesso Martina Nasoni (la vincitrice della sedicesima edizione del reality) si è sentita dire da Daniele Dal Moro che probabilmente lei voleva qualcosa di più rispetto a ciò che lui era disposto a darle, ma ora che sono usciti dalla casa la loro intesa sembra continuare. I due infatti hanno trascorso la prima notte fuori dal reality in compagnia ...

Non mi flagello per aver amato Sarri il più grande spettacolo Dopo Maradona : Perché tutto questo astio? Amici napolisti e antiSarristi: devo definirvi tali, perché non avete un’identità tattico-calcistica precisa. Lodavate Mazzarri, lodavate Benitez a oltranza anche durante l’era di Sarri, adesso lodate Ancelotti e ve la prendete con i nostalgici del bel gioco. La domanda devo girarla, uguale e contraria: perché tutto questo astio? Sembra che voi disprezziate qualunque trascendenza dello sport, qualunque cosa tracimi dai ...

Chelsea - pronto Lampard per il Dopo Sarri : e con lui potrebbe tornare un altro grande ex… : Il Chelsea ha tentato fino all’ultimo istante di convincere Sarri a rimanere, ma il tecnico toscano ha accettato la corte dei bianconeri, su cui manca soltanto l’ufficialità. I blues sono così costretti a guardarsi attorno per il nome del sostituto. E’ pronto il nuovo tecnico. Non ci sono dubbi su Frank Lampard, da settimane il prescelto di Abramovich. grande passato a Londra da calciatore per l’ex centrocampista, ...