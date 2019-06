Project Battle è la versione targata Capcom di Hearthstone

eurogamer

(Di martedì 25 giugno 2019) Recentemente alcuni influencer hanno iniziato a parlare (con video dedicati) di una sorta dicon protagonisti i personaggi dei franchise di.Come riporta Gamepur, come per la sua controparte Blizzard, anche ini giocatori dovranno collezionare carte relative ai titoli, personaggi come Ryu e Dante saranno quindi degli avatar che tramite l'uso di poteri speciali potranno aiutare (tramite l'attivazione di alcuni poteri speciali) le varie carte posizionate sul terreno di gioco. I giocatori avranno inoltre degli AP ed una barra dell'energia per posizionare carte ed infliggere danni all'avversario. Per quanto riguarda la salute delle carte, essa funziona come in, ogni carta avrà infatti un numero che indicherà la sua difesa, una volta a zero essa verrà distrutta. Per ora la compagnia ha rilasciato solo un numero ristretto di informazioni, i ...

