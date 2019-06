iPhone | come installare la beta pubblica di iOS 13

Miami - sventa un furto impugnando l'iPhone come una pistola : Emanuela Carucci Protagonista un uomo che era in casa quando ha visto un ladro che cercava di rubargli l'auto. Con l'iphone ha prima chiamato la polizia e poi lo ha impugnato come se fosse un'arma avvicinandosi al malfattore Ha impugnato il suo iphone come se fosse una pistola ed è riuscito a bloccare un ladro in procinto di rubargli l'auto. È accaduto a Miami. Protagonista della vicenda un uomo.Il fatto è accaduto di sera. L'uomo ...

Come duplicare lo schermo di iPhone e iPad su Apple TV : Una delle funzioni più utilizzate su Apple TV, sin dalla sua prima versione commercializzata, è quella relativa alla duplicazione dello schermo di iPhone e iPad. Molto volte infatti, sia per scopi lavorativi che di intrattenimento

Come entrare nella modalità ripristino su iPhone XR - iPhone XS e XS Max - iPhone X : La modalità ripristino e necessaria solo quando un iPhone XS, XR, XS Max o X è bloccato sul logo Apple per un lungo periodo di tempo e non si avvia oppure è bloccato sul logo di iTunes quando il dispositivo è collegato con un cavo USB, o se il computer non riconosce l'iPhone.

DJ - come usare l'iPhone per dare vita alle tue feste in piscina : Negli anni novanta il volume globale di vendite dei piatti da DJ arrivò a insidiare quello delle chitarre elettriche. Fu il primo sdoganamento di un mestiere che dagli scantinati delle discoteche si stava elevando fino ai palchi dei festival internazionali. Artisti come David Guetta, Calvin Harris o i nostri Lele Sacchi e Stylophonic hanno spalancato le porte al mondo dei disc jockey conquistando appassionati in tutto il mondo. Ci vuole tanta

Come creare e modificare una Memoji su iPhone : Una delle funzioni più simpatiche introdotte su iOS con l'arrivo degli iPhone contraddistinti dalla denominazione "X", è sicuramente quella relativa alla creazione e al successivo utilizzo delle Memoji. Per chi ancora non lo sapesse, le

Come aggiungere un contatto nei preferiti di iPhone : Da ormai tantissimi anni utilizziamo lo smartphone Come un vero e proprio computer, dimenticandoci, a volte, del suo scopo principale, ovvero quello di effettuare delle telefonate. Per quanto ciò possa sembrare assurdo infatti, cercando l'applicazione

Come cancellare la cronologia Safari su iPhone e iPad : Eliminare le tracce di una sessione di navigazione in Internet attraverso iPhone o iPad non è per nulla difficile. In questo articolo vi mostreremo Come cancellare la cronologia Safari su iPhone o iPad. cancellare la

Ricarica veloce iPhone : come si usa e cosa occorre : Tanti utenti mi chiedono "come posso caricare velocemente il mio iPhone?". Dovete sapere che Apple, a partire da iPhone 8 in poi, ha introdotto il supporto alla Ricarica rapida iPhone ma questa può essere sfruttata

Come pulire casse iPhone : Da un po' di giorni vi siete accorti che l'altoparlante del vostro melafonino non riproduce più chiaramente l'audio Come all'inizio e perciò state cercando una soluzione per provare a risolvere il problema. All'interno di questa

Come ripristinare Google su iPhone e iPad : Da qualche giorno un'applicazione di Google vi sta dando problemi sul vostro iDevice e quindi adesso state cercando una soluzione per provare a risolvere. All'interno di questa nuova guida di oggi vi spiegheremo nel dettaglio

Come rinominare le foto su iPhone : All'interno di questa nuova guida odierna ci occuperemo di spiegarvi Come rinominare le foto su iPhone seguendo una delle soluzioni riportate poco sotto. Come rinominare le foto su iPhone con File Il primo metodo che

Come aggiungere un nuovo account mail su iPhone e iPad : Nonostante l'applicazione "mail" sia semplicissima e dotata di pochissime funzioni avanzate, risulta essere la più utilizzata su iPhone e iPad per la gestione dei propri indirizzi. Come molto spesso accade però, ogni utente, dispone di

Manuale utente iPhone 8 Plus iOS 12 Come usare smartphone Pdf : Manuale di istruzioni iPhone 8 Plus impara i gesti intuitivi, usa il tuo volto Come password e scopri tutte le possibilità offerte dalla straordinaria fotocamera. Ultima versione Manuale iOS con guida alla configurazione iPhone.

Impossibile attivare iPhone : come risolvere : Uno dei problemi in cui più spesso ci si imbatte su iPhone o iPad è quello che impedisce l'attivazione del dispositivo. Diversi sono i casi per cui si presenta tale problematica e diverse sono le