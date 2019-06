ANPI | presentata denuncia contro CasaPound e Forza Nuova a Procura di Roma

romadailynews

(Di martedì 25 giugno 2019)- L’nazionale ha presentato altore diformalele organizzazioni neofasciste, in particolare, per i numerosi atti di intimidazione, violenza e apologia di fascismo da queste commessi ripetutamente negli ultimi tempi. Nellasi chiede, inoltre, di procedere al sequestro della sede di, a, occupata abusivamente. “La nostra Associazione- commenta Emilio Ricci, legale e Vice Presidente nazionale- ha ritenuto urgente avviare un’operazione penale perche’ non sono piu’ tollerabili la presenza e l’attivita’ criminosa di questi gruppi che si pongono in palese contrasto con la Costituzione della Repubblica e con le leggi vigenti in materia di apologia di fascismo, la Scelba e la Mancino. Auspichiamo che si arrivi il prima possibile a sentenze che consentano alle ...

