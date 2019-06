Calciomercato Fiorentina | tutti i nomi in ballo per la Viola

termometropolitico

(Di domenica 23 giugno 2019)inper laDopo una stagione assolutamente da dimenticare, lasi prepara alla prima estate “americana”. Servono rinforzi, nuova linfa per una piazza che nelle ultime stagioni ha vissuto più delusioni che gioie. Per farlo, il nuovo patron Rocco Commisso si prepara fin da subito a metter mano al portafogli per portare a Firenze nuovi giocatori che possano contribuire a riportare i toscani in Europa. In questo articolo andiamo dunque a vedere quali sono attualmente gli obiettivi di mercato principali della: Balotelli più di una suggestione. Kessié si può fare? Il primo nome in lizza per laè quello di Mario Balotelli. Reduce dai sei mesi di prestito secco all’Olympique Masiglia, Supermario potrebbe davvero rientrare in Italia stavolta. Su di lui c’è ...

