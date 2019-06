Istat | record negativo di nascite in Italia

blogo

(Di giovedì 20 giugno 2019) Il calo delleinnon è una novità e dal 2015 non ha mai accennato ad arrestarsi. Lo conferma l'ultimo rapporto di, secondo il quale nel 2018 sono stati iscritti all'anagrafe circa 439mila bambini, ben 140 mila in meno rispetto al 2008, appena dieci anni fa.I residenti cancellati per decesso lo scorso anno sono stati più di 633mila, in un divario che si fa sempre più ampio. L'è ufficialmente in recessione demografica e le previsioni per il futuro sono tutt'altro che rosee:Si prevede un primo leggero ridimensionamento, da 60,4 a 60,3 milioni di abitanti tra il 2019 e il 2030, per poi subire un calo ben più accentuato che porterebbe la popolazione nel 2050 a 58,2 milioni, con una perdita complessiva di 2,2 milioni di residenti rispetto a oggi.Entro il 2050, secondo le previsioni di, aumenterà sensibilmente il numero dei cittadini ultra65enni: se nel ...

