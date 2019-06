Cyberpunk 2077 | la pressione per CD Projekt RED funge da stimolo per tutti i dipendenti

Cyberpunk 2077 riceverà grandi espansioni come The Witcher 3 : CD Projekt Red ha confermato che il suo prossimo RPG Cyberpunk 2077 riceverà probabilmente più espansioni post-lancio, riporta VG247.com.In un'intervista con Prima Games, l'UI Coordinator di CD Projekt Red Alvin Liu ha dichiarato: "stiamo parlando di espansioni in futuro. Vogliamo assicurarci che tutto sia completo, ma vogliamo anche creare mondi aperti". Liu fa un chiaro riferimento alle espansioni di The Witcher 3, aggiungendo "penso che ...

Mike Pondsmith risponde alle critiche sulla rappresentazione delle minoranze etniche in Cyberpunk 2077 : Mike Pondsmith è il creatore di Cyberpunk 2020, gioco di ruolo cartaceo da cui Cyberpunk 2077 è tratto, ed è dovuto intervenire a sedare alcune polemiche che stavano imperversando negli scorsi giorni attorno all'attesissimo titolo sviluppato da CD Projekt RED.Come riporta Nichegamer, molte persone hanno manifestato la loro perplessità in merito a come sarebbero state rappresentate le minoranze etniche nel gioco. Il tutto sarebbe partito da un ...

Il multiplayer in Cyberpunk 2077 non è da escludere - ma il focus rimane comunque il singleplayer : Cyberpunk 2077 è stato senza dubbio uno dei protagonisti di questo E3, grazie alla pubblicazione di nuove informazioni, una demo a porte chiuse ed un Keanu Reeves che nessuno si aspettava. Come riporta Gamesradar, il lead quest designer Paweł Sasko ha dichiarato in una recente intervista che il gioco si concentrerà comunque sul singleplayer, tuttavia non è escluso l'inserimento della componente multigiocatore in un secondo momento:"Non ...

Nuovi splendidi poster di Cyberpunk 2077 mostrano lo stile del futuro : Cyberpunk 2077, l'attesissimo gioco targato CD Projekt RED, ha letteralmente dominato l'E3 2019 (grazie anche alla presenza di Keanu Reeves) e, se ancora non vi siete innamorati dell'estetica del gioco, delle nuove immagini potrebbero farvi cambiare idea.Come riporta VG247, su Twitter sono comparsi dei Nuovi fantastici poster che, oltre a mostrare la tipica estetica di Blade Runner, presentano lo stile del futuro rappresentato in Cyberpunk ...

Xbox e Cyberpunk 2077 sono stati i vincitori dell'E3 2019 : Xbox è stato il marchio console più chiacchierato all'E3 2019, secondo i dati sulla copertura mediatica di ICO Partners, e Cyberpunk 2077 di CD Projekt Red è stato il gioco più discusso dalla stampa, riporta Gamesindustry.biz.ICO Partners ha monitorato la copertura della stampa per otto giorni dell'E3 2019 - dal 9 al 16 giugno per tutte le società tranne Google Stadia e EA, il cui monitoraggio è iniziato il 6 giugno e il 7 giugno ...

Cyberpunk 2077 tra nuove indiscrezioni - finali multipli e multiplayer per ora assente? : Affermare che Cyberpunk 2077 sia stato il protagonista indiscusso dell'E3 2019 appena conclusosi non rappresenta di certo un delitto. Non ce ne vogliano gli altri publisher e tutti i prodotti presentati nel corso della kermesse californiana, ma il titolo di CD Projekt RED è stato quello in grado di far scattare dalla poltrona i presenti in sala e dalle sedie tutti gli utenti collegati tramite streaming online. Il merito va sì alla presenza di ...

Il creatore di Cyberpunk 2020 risponde alle critiche verso Cyberpunk 2077 : La demo di Cyberpunk 2077 mostrata durante l'E3 2019 è stata criticata da alcuni membri della stampa e giocatori (probabilmente fan del gioco di ruolo cartaceo Cyberpunk 2020), riguardo l'uso del materiale originale.Come riporta Twinfinite, il creatore di Cyberpunk 2020 Mike Pondsmith è intervenuto su Reddit per cercare di calmare gli animi. Prima di tutto ha confermato il suo coinvolgimento nella creazione del gioco e si è detto molto felice ...

In Cyberpunk 2077 non si potranno guidare veicoli volanti - ma si potrà nuotare : In passato, alcuni annunci di lavoro avevano fatto pensare alla comparsa di veicoli volanti nell'atteso Cyberpunk 2077 e, di conseguenza, in molti hanno creduto che sarebbero stati in grado di pilotare macchine volanti. Sfortunatamente, non sarà così.Mentre ci sarà una scelta di auto e moto che potrete guidare, i veicoli volanti saranno lasciati a sequenze con script. "Ci sono veicoli volanti che sono elementi della storia e quindi ci saranno ...

Cyberpunk 2077 avrà finali multipli : A quanto pare, ci saranno vari modi in cui Cyberpunk 2077 potrà finire, segnala VG247.com.In una lunga intervista di venti minuti con il quest designer Mateusz Tomaszkiewicz, si parla del finale del gioco. Tomaszkiewicz afferma che per vedere tutto, dovrete giocare più di una volta.Al 15 ° minuto del video qui sotto, l'intervistatore YongYea chiede in modo molto chiaro: ci sono molti finali? E riceve una risposta molto semplice: "sì, ci ...

La demo E3 di Cyberpunk 2077 girava su un PC estremamente potente - ecco le specifiche : Stando a quanto riportato da Gamepur, la demo a porte chiuse di Cyberpunk 2077 è stata mostrata in condizioni ottimali e su un potente PC per dare agli influencer e ai media la visione di un'esperienza della massima qualità.CD Projekt Red ha fornito a Spiel Times le specifiche esatte per il PC su cui ha mostrato la demo dopo la conferenza. Cyberpunk 2077 E3 2019 demo PC specifiche

In Cyberpunk 2077 sarete in grado di richiamare il vostro veicolo - proprio come in The Witcher 3 : Dopo la presentazione all'E3, di Cyberpunk 2077 stanno affiorando nuovi recenti dettagli. Tra questi ora sappiamo qualcosa di più per quanto riguarda i veicoli ed il loro utilizzo.Cyberpunk 2077 consente di raccogliere una serie di veicoli (auto e moto). Ma cosa succede quando lascerete il vostro veicolo lontano da voi?"Succederà la stessa cosa come in The Witcher 3" ha dichiarato Pawel Sasko a VG247. "Tutti i veicoli sono dotate di Intelligenza ...

Cyberpunk 2077 : CD Projekt RED vuole convincere Keanu Reeves a registrare alcuni brani musicali del gioco : Tra le tante novità viste all'E3, sicuramente l'apparizione di Keanu Reeves sul palco durante la presentazione di Cyberpunk 2077 è quella che è rimasta impressa nella mente di chi ha potuto seguire la conferenza Microsoft.Il personaggio di Reeves si chiama Johnny Silverhand, un fantasma digitale che sarà letteralmente nella nostra testa.Prima di diventare un fantasma, Johnny è stato una famosissima rockstar. CD Projekt RED a tal proposito ha ...

Cyberpunk 2077 : secondo CD Projekt RED "la storia viene prima di tutto" - ma fino ad ora non era mai stato impiegato un combat designer : Nello sviluppo di giochi a tripla A, il modo di raccontare una storia si è evoluto e per alcuni studi, come CD Projekt RED, è una componente fondamentale.Come riporta VG247.com, lo studio responsabile di The Witcher 3 mette la storia al primo posto. Così è stato per The Witcher ed è così sarà anche per Cyberpunk 2077."Nei nostri giochi, nella nostra azienda, la storia viene prima di tutto", ha spiegato il quest designer Pawel Sasko. "Quindi il ...