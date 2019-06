La verità su quello che indossiamo

vanityfair

(Di mercoledì 19 giugno 2019) «The Fashion Experience» di Mani Tese«The Fashion Experience» di Mani Tese«The Fashion Experience» di Mani TeseChe mondo si nasconde dietro agli indumenti chetutti i giorni? La risposta la dà la ong Mani Tese, che, dal 21 al 30 giugno a Milano, presenta The Fashion Experience, per capire meglio e più da vicino che cosa c’è dietro un paio di jeans e una maglietta: «L’obiettivo èdi diffondere la consapevolezza sui rischi sociali e ambientali della cosiddetta Fast Fashion», dichiara Giosuè De Salvo, Responsabile Advocacy, Educazione e Campagne di Mani Tese, «promuovendo modelli o processi d’impresa che siano in grado di assicurare, da una parte, il rispetto dei diritti delle persone che lavorano lungo la filiera globale dell’abbigliamento e, dall’altra, di proteggere risorse naturali fondamentali quali fiumi, mari e terre fertili». Da anni Mani Tese si impegna nel ...

DelmonteRinaldo : @GiorgiaMeloni cara Giorgia tutta verita quello che dici i 5 stelle con a capo fico sono il nuovo comunismo distrut… - mauriziosorren7 : RT @LykanLA: @IoFausto Ha fatto la figura che merita : di quello che fa finta di non capire. Ma la verità ha un suo profumo, non c'è verso. - lifesaverjd : @Stexerogers Posso dirti la verità? Ho temuto molto di più l’esame di maturità rispetto agli esami universitari. So… -