La Nazionale femminile su Sky | numeri record per Italia-Brasile

Ascolti tv - dati Auditel martedì 18 giugno : 6.5 milioni per la Nazionale femminile : È boom su Rai 1 per la partita del mondiale Italia-Brasile che ha visto coinvolta la Nazionale femminile seguita nel prime time del 18 giugno da 6.525.000 telespettatori con il 29,3% di share. Sui canali Sky la Nazionale femminile ha coinvolto altri 797.000 spettatori con il 3,57% di share, tra Sky Sport Uno e Sky Sport serie A. Ascolti tv prime time Al secondo posto tra le reti generaliste, dopo la partita di Rai1, si piazza ‘La Scuola ...

Ascolti tv - la Nazionale femminile trionfa su Rai Uno : è boom per la partita mondiale : Quasi un terzo della platea televisiva ha seguito su Rai1 la partita del mondiale Italia-Brasile, per uno share che ha...

Ascolti TV | Martedì 18 giugno 2019. Boom per la Nazionale femminile (29.3%) - La Scuola più bella del Mondo 10.3%. Io e Te 10% - La Vita in Diretta Estate 15.6% : Italia-Brasile (da Facebook) Su Rai1 il match Italia-Brasile, utile per il Campionato Mondiale Femminile Francia 2019, ha conquistato 6.525.000 spettatori pari al 29.3% di share. Su Canale 5 La Scuola più bella del Mondo ha raccolto davanti al video 2.213.000 spettatori pari al 10.3% di share. Su Rai2 Love is all you need ha interessato 1.444.000 spettatori pari al 6.9% di share. Su Italia 1 Transformers ha catturato l’attenzione di ...

La Nazionale femminile vola su Rai1 : 6 - 5 mln di spettatori : nazionale femminile ascolti tv – La nazionale femminile di calcio ha conquistato nella serata di ieri la qualificazione agli ottavi di finale del Mondiale di Francia. Le ragazze di Milena Bertolini sono state sconfitte dal Brasile (1-0 firmato Marta, su rigore), ma in virtù di una migliore differenza reti sono state comunque promosse da prime […] L'articolo La nazionale femminile vola su Rai1: 6,5 mln di spettatori è stato realizzato ...

Ascolti TV | Martedì 18 giugno 2019. Boom per la Nazionale femminile (29.3%). La Scuola più bella del Mondo 10.3% - Io e Te 10% - La Vita in Diretta Estate 15.6% : Italia-Brasile (da Facebook) Su Rai1 il match Italia-Brasile, utile per il Campionato Mondiale Femminile Francia 2019, ha conquistato 6.525.000 spettatori pari al 29.3% di share. Su Canale 5 La Scuola più bella del Mondo ha raccolto davanti al video 2.213.000 spettatori pari al 10.3% di share. Su Rai2 Love is all you need ha interessato 1.444.000 spettatori pari al 6.9% di share. Su Italia 1 Transformers ha catturato l’attenzione di ...

Ascolti TV | Martedì 18 giugno 2019. Boom per la Nazionale femminile (29.3%). La Scuola più bella del Mondo 10.3% : Italia-Brasile (da Facebook) Su Rai1 il match Italia-Brasile, utile per il Campionato Mondiale Femminile Francia 2019, ha conquistato 6.525.000 spettatori pari al 29.3% di share. Su Canale 5 La Scuola più bella del Mondo ha raccolto davanti al video 2.213.000 spettatori pari al 10.3% di share. Su Rai2 Love is all you need ha interessato 1.444.000 spettatori pari al 6.9% di share. Su Italia 1 Transformers ha catturato l’attenzione di ...

Ascolti TV | Martedì 18 giugno 2019. La Nazionale femminile al 29.3% - La Scuola più bella del Mondo 10.3% : Italia-Brasile (da Facebook) Su Rai1 il match Italia-Brasile, utile per il Campionato Mondiale Femminile Francia 2019, ha conquistato 6.525.000 spettatori pari al 29.3% di share. Su Canale 5 La Scuola più bella del Mondo ha raccolto davanti al video 2.213.000 spettatori pari al 10.3% di share. Su Rai2 Love is all you need ha interessato 1.444.000 spettatori pari al 6.9% di share. Su Italia 1 Transformers ha catturato l’attenzione di ...

USA - dalla Nazionale femminile più ricavi che da quella maschile : ricavi nazionali USA – La nazionale femminile degli Stati Uniti ha generato più entrate rispetto alla squadra maschile nei tre anni successivi alla conquista della Coppa del Mondo femminile Fifa 2015. Lo rivela il “Wall Street Journal”, che ha calcolato ricavi per 50,8 milioni di dollari dal 2016 al 2018 per quanto riguarda la vendita […] L'articolo USA, dalla nazionale femminile più ricavi che da quella maschile è stato realizzato ...

Italia-Brasile - per la prima volta la Nazionale femminile su Raiuno : L’avventura della Nazionale femminile al Mondiale attualmente in corso in Francia sta scatenando sempre maggiore interesse tra gli appassionati grazie all’entusiasmo e al bel gioco che la rappresentativa guidata da Milena Bertolini ha già mostrato nelle prime due partite. I risultati sono tutti dalla parte delle azzurre, che hanno vinto all’esordio, non senza qualche sofferenza […] L'articolo Italia-Brasile, per la prima ...

Guida Tv martedì 18 giugno - su Rai 1 e Sky la Nazionale femminile ai mondiali : Programmi Tv di martedì 18 giugno – Cosa c’è stasera in tv?Rai 1 ore 20:30 Italia – Brasile Mondiale femminileRai 2 ore 21:20 Love is all you needRai 3 ore 21:15 #cartabiancaCanale 5 ore 21:30 La scuola più bella del mondoRete 4 ore 21:30 FreedomItalia 1 ore 21:25 TransformersLa7 ore 21:15 Speciale l’aria che tiraTv8 ore 21:25 PiedipiattiNove ore 21:25 La vacanza perfetta (leggi qui)Serie Tv e Film in Tv martedì 11 giugno ...

Campionesse d'Europa! La Nazionale femminile sorde del volley conquista uno storico oro : Italia da sogno. La nazionale femminile sorde ha conquistato il gradino più alto del podio a Cagliari: sono loro le Campionesse d’Europa. Un risultato storico, grazie alla vittoria sulle russe per 3-0 (25-13; 25-19; 25-16)La finale è andata in scena al PalaPirastu di Cagliari e le ragazze, guidate da Alessandra Campedelli, hanno conquistato il primo oro italiano in questo campionato europeo. Le azzurre escono dal torneo ...

No - il dibattito no. Se il calcio femminile entra nella Casa interNazionale delle donne : Se oggi siamo qui a scrivere di mondiali femminili e a festeggiare i 5 gol dell'Italia contro la Giamaica è perché mai prima d'ora il calcio italiano è sembrato così tanto un affare per donne. Ci piacerebbe immaginare quelli che da sempre seguono le vicissitudini dell'altra metà del pallone vivere i

Lettera aperta di una giovane donna - amante del calcio - sulla vittoria della Nazionale femminile : Il calcio è uno sport paritario. Ne sono sempre stata convinta. Nata nel 1991, in un mondo diverso da quello in cui era stata tirata su mia madre, sono cresciuta con la passione per il calcio, guardando con ammirazione ai suoi grandi miti. Uno fra tutti, Pelè. Lui, più degli altri, per me incarnava l’essenza stessa del calcio: la possibilità. Pelè rappresentava il riscatto, la speranza, l’idea di ...

La Nazionale femminile ha battuto la Giamaica per 5 a 0 : Due su due per una splendida Italia in questo inizio del Mondiale femminile di calcio: dopo l'esordio vincente contro l'Australia, le azzurre di Bertolini affondano anche la Giamaica per 5-0 grazie alla tripletta di una straordinaria Cristiana Girelli e alla doppietta dalla panchina di Aurora Galli. Punteggio pieno, vetta solitaria nel Girone C e un posto già sicuro agli ottavi di finale quindi per l'Italia, che dimostra tanta ...