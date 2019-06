Italia-Brasile calcio femminile | Mondiali 2019 | programma | orari e tv

oasport

(Di lunedì 17 giugno 2019) Il grande giorno si avvicina. Martedì 18 giugno l’affronterà ilnell’ultima partita della fase a gironi deidi. Le azzurre andranno a caccia del primo posto nel girone C. Dopo aver sconfitto l’Australia e la Giamaica, le ragazze del CT Milena Bertolini dovranno affrontare la compagine sudamericana che ha prevalso contro le caraibiche 3-0 ma che poi ha perso 3-2 contro le Matildas. Marta e compagne inseguono il pass per gli ottavi di finale, cosa che il Bel Paese ha già in tasca, e si prevede un confronto molto equilibrato. Le nostre portacolori dovranno esprimere sul campo lo stesso ardore delle prime apparizioni per confermarsi in vetta e non correre il rischio di chiudere seconde o terze, riscontri ancora possibili che potrebbero portare ad incroci poco graditi nella seconda fase. Dal punto di vista dellazione ...

