Dimmi cosa posti su Facebook e ti dirò se soffri di diabete | ansia o depressione | la

meteoweb.eu

(Di lunedì 17 giugno 2019)come una cartella clinica. I post pubblicato sul social potrebbero essere utilizzati come i sintomi fisici per fare diagnosi di malattie come. A questa conclusione un lavoro pubblicato su Plos One da esperti delle Penn Medicine e Stony Brook University. Gli esperti hanno preso in esame quasi 1000 individui e analizzato (con il loro consenso) il linguaggio di tutti i loro post su. Hanno cercato indizi circa 21 diverse malattie in tre modi: studiando il linguaggio dei post, analizzando parametri demografici del campione (come età, sesso, etc) e facendo un mix delle due classi di dati. E’ così emerso che tutte le 21 patologie possono essere diagnosticate anche solo in base all’analisi linguistica dei post sue che 10 delle 21 patologie, di fatto, si diagnosticano meglio conche attraverso l’analisi dei ...

_kuball_ : RT @steal61: @nigel_bandit @valy_s @antonio_bordin @AndFranchini @ValeMameli @nicorst @_kuball_ @Luca_Mussati Io sono sereno. Dimmi, le ele… - steal61 : @nigel_bandit @valy_s @antonio_bordin @AndFranchini @ValeMameli @nicorst @_kuball_ @Luca_Mussati Io sono sereno. Di… - Angelo47394556 : @phyllis180178 Va be' ho letto tutta la storiella molto divertente, ma ci manca una cosa siccome sono una persona m… -