Le notizie del giorno – Nuovo scandalo combine in Serie A | lutto per Agnelli e clamorosa

Ultime notizie Roma del 15-06-2019 ore 20 : 10 : Romadailynews radiogiornale la Buonasera della rivelazione appuntamento con informazione Gabri Luigi in studio in apertura la cronaca andiamo a Napoli dove si ha ucciso con un colpo di pistola alla testa al docente di matematica di un’auto liceo cittadino arrestato nei giorni scorsi accusato di aver abusato di due studentesse all’epoca dei fatti 15 anni l’uomo 53enne era agli arresti domiciliari nella sua residenza in un ...

Ultime notizie Roma del 15-06-2019 ore 19 : 10 : Romadailynews radiogiornale informazione Gabriella Luigi in studio Buonasera della redazione 10 dei 53 migranti a bordo di Nave sea-watch ferma al limite delle acque territoriali italiane al largo di Lampedusa sbarcheranno sull’isola italiana allo sbarco autorizzato per sette di loro perché necessitano di cure mediche e per tre accompagnatori migranti verranno trasferiti a Lampedusa con una motovedetta della Guardia Costiera in base al ...

Ultime notizie Roma del 15-06-2019 ore 18 : 10 : Romadailynews radiogiornale informazione Gabriella Luigi in studio Buonasera della redazione 10 dei 53 migranti a bordo di Nave sea-watch ferma il limite delle acque territoriali italiane al largo di Lampedusa sbarcheranno sull’isola italiana alla sbarco autorizzato per sette di loro perché c’è scritto di cure mediche e per tre accompagnatori migranti verranno trasferiti a Lampedusa con una motovedetta della Guardia Costiera in ...

Festival della tv di Montecarlo : BEAUTIFUL e le altre - le notizie : Ci siamo. A Montecarlo tutto pronto e il Festival della TV può iniziare! Jessica Alba apre con la presentazione del suo nuovo lavoro LA Finest, ma il mondo delle soap come sempre sarà ben rappresentato. Le soap opera francesi, dalla storica Plus belle vie alle nuove Un si grand soleil e Demain nous appartient, ci saranno tutte e avranno i cast che incontrano i fan. Lo stesso sarà per gli attori di BEAUTIFUL e Febbre d’amore: le soap ...

Ultime notizie Roma del 15-06-2019 ore 17 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio della redazione appuntamento con l’informazione Gabriele a Luigi in studio addio a Franco Zeffirelli attore scenografo e sceneggiatore costumista anche pittore ma soprattutto regista di film prosa e Lirica è scomparso all’età di 96 anni Fiorentino purosangue va pensarti come rigoglioso frutto di una bottega che ebbe in Luchino Visconti il primo maestro custode dei classici ma ...

Ultime notizie Roma del 15-06-2019 ore 16 : 10 : Roma Daily News radiogiornale Buon pomeriggio della redazione appuntamento con l’informazione Gabriele a Luigi in studio addio a Franco Zeffirelli attore scenografo e sceneggiatore costumista anche pittore ma soprattutto regista di film prosa e Lirica è scomparso all’età di 96 anni Fiorentino purosangue Prova a pensarci come rigoglioso frutto di una bottega che ebbe in Luchino Visconti il primo maestro custode dei classici ma ...

Ultime notizie Roma del 15-06-2019 ore 15 : 10 : Roma Daily News radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Roberta Frascarelli il governo ha più o meno una settimana di tempo per rispondere ai dubbi dell’Unione Europea sui conti portando i nuovi elementi che ha promesso è quanto emerso Al termine della due giorni di riunioni Lussemburgo nella nella ministro Giovanni Tria avviato il negoziato ascoltando le richieste della controparte i tempi si sarebbero quindi stringendo ...

Ultime notizie Roma del 15-06-2019 ore 14 : 10 : Romadailynews radiogiornale pomeriggio dalla redazione in studio Roberta Frascarelli si erano troppo importanti per rinunciare nonostante lo slittamento dei tempi del vertice dei paesi del Sud Europa a Malta che fatto saltare più di unilaterale in agenda alla fine il premier Conte il presidente francese Macron sono riusciti a ritagliarsi un colloquio consapevoli del fatto che dopo le elezioni del passato questa volta gli interessi dei due ...

Ultime notizie Roma del 15-06-2019 ore 13 : 10 : Romadailynews radiogiornale pensionati dalla redazione in studio Roberta frascarelli. dice brasiliano assolto per infermità mentale l’uomo che aveva accoltellato l’allora candidato presidenziale Gioia bolsonaro ordinando il suo ricovero per un tempo indefinito in un manicomio giudiziario de Oliveira è rimasto sotto custodia della polizia dal 6 settembre quando è stato accusato di aver accoltellato bolsonaro durante un comizio nella ...

Ultime notizie Roma del 15-06-2019 ore 12 : 10 : Roma Daily News radiogiornale controllati dalla redazione in studio Roberta Ti comunico dunque la mia auto sospensione dal PD fino a quando questa vicenda non sarà chiarita lo faccio non per qualche moralista Senza morale Oggi ha chiesto mio passo indietro No Lo Faccio il riso Aspetto che provo verso gli iscritti del PD qui voglio bene perché voglio dimostrare loro di non avere niente da nascondere nessuna paura di attendere la verità lo ...

Ultime notizie Roma del 15-06-2019 ore 11 : 10 : Romadailynews radiogiornale controllati dalla redazione in studio Roberta Frascarelli ti comunico dunque la mia auto sospensione dal PD fino a quando questa vicenda non sarà chiarita lo faccio non per qualche moralista Senza morale Oggi ha chiesto mio passo indietro No lo faccio per rispetto è l’affetto che provo verso gli iscritti del PD qui voglio bene perché voglio dimostrare loro di non avere niente da nascondere nessuna paura di ...

Ultime notizie Roma del 15-06-2019 ore 10 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buongiorno della redazione appuntamento con l’informazione della Luigi in studio due corpi carbonizzati probabilmente di un uomo e una donna sono stati trovati ieri in un’auto a Torvaianica sul litorale Romano la proprietaria dell’auto e un’anziana donna ma ad utilizzarla era la figlia di 46 anni scomparsa da 2 giorni potrebbe essere suo uno dei due corpi carbonizzati ma non è stata ancora ...

WWE ultime notizie - curiosità e aggiornamenti da RAW - Smackdown ed NXT : John Cena parla delle vecchie glorie e della delicatissima scelta del ritiro : John Cena VERSO IL ritiro – Lontano dalle scene da diverso tempo, l’ex rapper di Boston, come sappiamo, ha sempre meno tempo per il wrestling visti gli impegni fra cinema, pubblicità e televisione. Le sue ultime dichiarazioni lo allontanano ancora di più dalla WWE anche se siamo certi che per lui Vince McMahon troverebbe sempre un buco: “Penso che la scelta di finire la carriera dipenda da ciò che pensa di sé quella stessa ...

Ultime notizie Roma del 15-06-2019 ore 09 : 10 : Romadailynews radiogiornale con la Buongiorno della redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio due corpi carbonizzati probabilmente di un uomo e una donna sono stati trovati ieri in un’auto a Torvaianica sul litorale Romano la proprietaria dell’auto e un’anziana donna ma ad utilizzare ma era la figlia di 46 anni scomparsa da 2 giorni potrebbe essere suo uno dei due corpi carbonizzati ma non è ...