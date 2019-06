ilfattoquotidiano

(Di venerdì 14 giugno 2019) Il 21 giugno a Yulin, in, inizia ildi. In occasione del manifestazione, che si svolge ogni anno per dieci giorni a partire dal solstizio d’estate, vengono uccisi migliaia di cani. Il consumo didiinè una tradizione ultracentenaria, ma la manifestazione è nata solo nel 2010 dall’iniziativa di alcuni venditori che, appoggiati dalle autorità locali, hanno deciso di creare un evento annuale in grado di attirare turisti e promuovere il consumo dicanina. Secondo il report di World Dog Alliance sono 30 milioni i cani uccisi e mangiati ogni anno, di cui oltre 10 milioni solo in. Il 70 per cento sono animali domestici sottratti alle famiglie. Sono tantissime le campagne eda tutto il mondo che chiedono, come ogni anno, la chiusura del. In Italia una delle campagne è “Anch’io me lo mangio…di ...

Cascavel47 : Cina, torna il festival della carne di cane. Diverse le petizioni per mettere fine alla mattanza… - chiccamonopolii : RT @fattoquotidiano: Cina, torna il festival della carne di cane. Diverse le petizioni per mettere fine alla mattanza - fattoquotidiano : Cina, torna il festival della carne di cane. Diverse le petizioni per mettere fine alla mattanza -