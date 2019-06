Maltempo | situazione critica nel Lecchese | il meteo migliora ma restano i danni a Dervio

Maltempo - situazione drammatica sul Lago di Como : fuga in massa da Dervio - si teme cedimento della diga di Premana [FOTO e VIDEO LIVE] : Emergenza nel Lecchese a Dervio, soprattutto nelle vicinanze del corso del torrente Varrone, dove è in corso l’evacuazione di diverse abitazioni, per il timore del cedimento della diga di Premana. Disposta anche l’evacuazione delle scuole del paese. La situazione viene costantemente monitorata dalle autorità e dalle forse dell’ordine. La Prefettura ha invitato tutti i cittadini di Dervio a lasciare le abitazioni. La diga è in ...

Maltempo Emilia-Romagna : situazione verso la normalità - ingenti danni all’agricoltura : Forti piogge, frane, esondazioni dei fiumi e piene dei corsi d’acqua hanno messo a dura prova il sistema di emergenza dell’Emilia–Romagna. Dopo l’allerta rossa, il livello di guardia è sceso ad arancione per la persistenza di livelli importanti di portata d’acqua in molti torrenti. Il Secchia, nel Modenese, sta lentamente defluendo nel Po. Nonostante la situazione meteo stia tornando lentamente alla normalità, ...

Maltempo : in Veneto situazione in netto miglioramento : Venezia, 30 mag. (AdnKronos) - È in netto miglioramento la situazione meteorologica nel Veneto: le previsioni indicano per oggi un’alternanza di nuvole e rasserenamenti, con piovaschi locali sulle Prealpi e zone della Pedemontana, mentre domani, venerdì 31 maggio, non sono attese precipitazioni su p

Maltempo Emilia-Romagna : situazione sotto controllo - nuova allerta rossa per Secchia e Panaro : nuova allerta meteo rossa in Emilia–Romagna per criticità idraulica anche per la giornata di domani, giovedì 30 maggio, sui bacini dei fiumi Secchia e Panaro, tra il modenese e il reggiano (Zona F). Dopo la giornata di ieri, con l’allerta rossa in pianura tra Parma e Bologna che aveva fatto scattare lo stato di mobilitazione regionale, la situazione in Emilia-Romagna è sotto controllo, anche se resta alta l’attenzione in pianura. Oggi ...

Maltempo : Cia Veneto - situazione critica in tutta la regione (2) : (AdnKronos) - Per quanto riguarda il mais, la bassa temperatura sta bloccando la germogliazione. In molti casi bisognerà riseminare: ma più tardi arriverà il caldo, peggio sarà. Problemi anche in pianura per il foraggio, mentre viene sottovalutata una grande questione: "Quella delle api – conferma P

Maltempo : Cia Veneto - situazione critica in tutta la regione : Venezia, 20 mag. (AdnKronos) - "Diciotto giorni di pioggia su venti, in questo mese di maggio, la situazione sta diventando insostenibile". Gianmichele Passarini, presidente di Cia Agricoltori Italiani Veneto, lancia l’allarme per il mondo agricolo: "Sono a rischio quantità e qualità delle produzion

Maltempo - Cia Veneto : situazione critica in tutta la regione : “Diciotto giorni di pioggia su venti, in questo mese di maggio, la situazione sta diventando insostenibile“. Gianmichele Passarini, presidente di Cia Agricoltori Italiani Veneto, lancia l’allarme per il mondo agricolo: “Sono a rischio quantità e qualità delle produzioni, con cali che potrebbero arrivare al 40%“. “Pochi giorni fa – spiega Passarini – qualcuno mi ha detto che gli agricoltori si lamentano sempre ...

Maltempo Bologna - allagamenti a Valsamoggia : situazione critica a Crespellano : Maltempo – Le abbondanti piogge del pomeriggio hanno colpito ancora la provincia di Bologna, in particolare il territorio di Valsamoggia. Come annunciato anche dal sindaco Daniele Ruscigno su Facebook, e’ esondato il torrente Rio, l’acqua ha interessato il centro del paese di Crespellano e alcune vie limitrofe. “Raccomandiamo a tutta la popolazione – ha scritto il primo cittadino – di prestare la massima ...

Maltempo Emilia Romagna : migliora la situazione - nessuna allerta per domani : migliora la situazione meteo in Emilia-Romagna e si va verso il ritorno alla normalità con la quasi totalità degli sfollati che sono ritornati nelle proprie case. Per quanto riguarda la situazione nei territori più duramente colpiti dalla recente ondata di Maltempo, le ultime criticità si concentrano ancora a Villafranca (Forlì-Cesena) e a Campogalliano (Modena). Nella località del forlivese sono in azione anche oggi 36 volontari, mentre nel ...

Maltempo Emilia-Romagna : situazione verso la normalità nel Modenese e Forlivese : Dopo l’emergenza Maltempo dei giorni scorsi, l’allerta è scesa a gialla in Emilia–Romagna e la situazione si avvia verso la normalità in provincia di Modena e Forlì, anche se non si abbassa l’attenzione in previsione di una nuova perturbazione in arrivo domani. A Forlì proseguono le operazioni dei volontari della protezione civile per rimuovere fango e detriti dagli scantinati e dai piani terra delle abitazioni. Dopo i ...

Maltempo Emilia Romagna - l’allerta passa da rossa a gialla : migliora la situazione dei fiumi in Romagna : migliora la situazione dei corsi d’acqua in Romagna, le piene sono dovunque in esaurimento e l’allerta passa da rossa a gialla, concedendo una tregua all’Emilia-Romagna. Oggi l’assessore regionale alla Protezione civile, Paola Gazzolo, è tornata a Villafranca per un nuovo sopralluogo nel forlivese, una delle zone più colpite dall’ultima ondata di Maltempo, a causa della rottura dell’argine del fiume Montone, ...

Maltempo - Cia Puglia : “Danni per la grandine - situazione critica” : “La mancata apertura della campagna assicurativa agrumi, dopo i danni di questi giorni, avvilisce gli agricoltori che hanno perso il raccolto. I produttori sono disperati. Gli agrumi non saranno risarciti: il paradosso e’ che la grandine e’ considerata un’avversita’ garantita ma nessuna compagnia stipula polizze anzitempo. La politica deve trovare una soluzione e rispondere al grido di dolore del mondo agricolo in ...

Maltempo Ravenna : situazione in via di miglioramento - domani scuole aperte : Al termine di una nottata nel corso della quale è proceduto senza sosta il monitoraggio dei fiumi, interessati da importanti piene, da parte della Polizia locale, delle forze dell’ordine, dei tecnici di tutti gli enti preposti, del personale dell’Agenzia regionale di protezione civile e del Comune, dei volontari, a Ravenna si è riscontrata una situazione in progressivo miglioramento. Tra le altre sono state controllate le località di Borgo Sisa, ...

Meteo - Maltempo a Forlì : situazione in miglioramento - piene dei fiumi in calo : Dopo la giornata molto difficile di ieri, la situazione a Forlì è in miglioramento: le piene dei fiumi sono in calo. Criticità si registrano ancora a San Martino in Villafranca, tra Forlì e Lugo, dove la strada Lughese è ancora interrotta a causa dell’esondazione del Montone. Numerosi nella notte gli interventi effettuati dai vigili del fuoco nel Forlivese, soprattutto per cantine allagate. Non si registrano feriti. Tutti i ponti sono ...