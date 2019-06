Hong Kong | successo della piazza | il parlamento rinvia la legge sulle estradizioni 

A Hong Kong i manifestanti hanno ottenuto un primo risultato : La discussione in Parlamento del contestato emendamento sull'estradizione è stata posticipata, ma le proteste continuano

Hong Kong - proteste estradizione Cina : 6.01 Sale la tensione a Hong Kong, dove la polizia sta usando idranti e spray al peperoncino per disperdere migliaia di manifestanti che protestano contro la legge sulle estradizioni in Cina. Il Parlamento ha rinviato l'inizio dell'esame della legge a causa delle proteste. Migliaia di persone occupano le strade intorno al Parlamento.La legge è considerata contraria allo schema seguito finora di "un Paese, due sistemi" alla base dei rapporti ...

Cina a Usa : no interferenze su Hong Kong : 23.06 La Cina chiede agli Stati Uniti di "fermare le interferenze" sulle questioni di Hong Kong.E' la richiesta del portavoce del ministero degli Esteri, Geng Shuang,in risposta ai timori espressi da Washington sulla controversa legge sulle estradizioni in Cina che sarà da domani all'esame del parlamento dell'ex colonia britannica. Gli Stati Uniti sono "estremamente preoccupati", ha commentato ieri il dipartimento di Stato ...

Pechino accusa gli Usa : "Basta interferenze su Hong Kong". Nuove proteste in vista : La Cina chiede agli Stati Uniti di “fermare le interferenze” sulle questioni di Hong Kong. È la richiesta del portavoce del ministero degli Esteri, Geng Shuang, in risposta ai timori espressi da Washington sulla controversa legge sulle estradizioni in Cina che sarà da domani all’esame del Parlamento dell’ex colonia britannica. Gli Stati Uniti sono “estremamente preoccupati”, ha commentato ieri il ...

Hong Kong - nuova manifestazione il 12 : 14.25 Gli organizzatori della protesta oceanica a Hong Kong hanno chiesto di non cambiare la legge sull'estradizione e hanno indetto nuove proteste per il 12 giugno,quando la proposta di legge, che hanno definito"terribile e draconiana", sarà esaminata dal Parlamento. La modifica alla legge permetterebbe l'estradizione di latitanti in Paesi in cui non è in vigore un accordo in questo campo, tra cui la Cina. Il governo di Hong Kong ha però ...

Che cosa sta succedendo a Hong Kong? : I manifestanti fanno con le braccia il simbolo del no per opporsi alla legge sull’estradizione (foto: PHILIP FONG/AFP/Getty Images) Nel weekend centinaia di migliaia di persone sono scese in piazza a Hong Kong per protestare contro una controversa legge in base alla quale chi è sospettato di un reato può essere estradato e processato in Cina. Secondo la polizia i manifestanti non erano più di 240mila, ma gli organizzatori hanno detto che ...

Hong Kong - linea dura sulla legge per l’estradizione in Cina. Scontri con la polizia durante il corteo : La manifestazione oceanica che ha portato oltre un milione di persone in strada non ha suscitato la reazione sperata. Anzi: Pechino ha ribadito che la sua posizione resta quella di sostenere la controversa legge sull’estradizione forzata di sospetti criminali in Cina in via di approvazione a Hong Kong e si oppone alle “interferenze esterne”. Lo stesso governo dell’ex colonia britannica -tornata nel 1997 sotto ...

Un milione a Hong Kong contro l’ingerenza cinese : Oltre un milione di persone hanno manifestato ieri per le strade di Hong Kong contro l’emendamento che promette di rendere più semplice la consegna di presunti criminali a quei Paesi - innanzitutto la Cina - che non hanno un accordo di estradizione con l’ex-colonia britannica. Per tutto il pomeriggio un fiume di persone - famiglie con bambini, stud...

Hong Kong - media Cina accusano stranieri : 8.16 I manifestanti in piazza contro gli emendamenti alla legge sull'estradizione sono "pedine" usate dall'opposizione e dai suoi "alleati stranieri" per minare la credibilità del governo. E' quanto sostiene un editoriale del 'China Daily', principale quotidiano in lingua inglese della Cina. "Alcune forze straniere stanno cogliendo l'opportunità per portare avanti la propria strategia indirizzata a colpire la Cina creando scompiglio a Hong ...

Hong Kong : scontri furiosi tra polizia e manifestanti - in piazza un milione di persone : scontri furibondi a Hong Kong durante una manifestazione di piazza, scontri che sono proseguiti per almeno quattro ore tra le vie e le piazze centrali dell'ex colonia britannica e che hanno visto fronteggiarsi centinaia di agenti di polizia equipaggiati in assetto antisommossa e non meno di 800mila manifestanti. Secondo alcuni osservatori esterni, la folla sarebbe stata anche ben più numerosa, forse un milione di persone; sicuramente la ...

Hong Kong - scontri tra polizia e manifestanti : un milione in piazza contro l’estradizione in Cina : scontri fra polizia e manifestanti sono scoppiati oggi a Hong Kong, durante una massiccia protesta contro il progetto di legge del governo locale, pro Pechino, che autorizzerebbe le estradizioni verso la Cina continentale di sospetti criminali. Secondo gli organizzatori sarebbero scese in strada oltre un milione di persone. Le cifre date dalla polizia sono molto ridimensionate: secondo gli agenti i manifestanti che oggi hanno sfilato per 7 ore ...

Caos a Hong Kong tra folla e polizia : 20.12 Manganelli e spray urticanti contro la folla davanti al parlamento di Hong Kong. Così la polizia per disperdere i manifestanti che lanciavano bottiglie incendiarie e avevano eretto barricate per protestare contro la proposta di legge sull'estradizione forzata dei sospetti criminali da processare in Cina. L'approvazione della legge, sollecitata da Pechino, è prevista per mercoledì. I dimostranti, secondo gli organizzatori, sono oltre un ...