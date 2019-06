Corruzione | arrestato Paolo Arata | ex consulente della Lega per l' energia Di Maio | «Si

Arrestato per Corruzione Paolo Arata - ex consulente della Lega per l’energia video : L’ex consulente della Lega per l’energia ed ex deputato di Forza Italia e il figlio Francesco sono accusati di corruzione, autoriciclaggio e intestazione fittizia di beni

Corruzione e autoriciclaggio! Arrestato Paolo Arata - il consulente di Salvini per l’energia : In manette Paolo Arata e suo figlio. Gli Arata sono sotto inchiesta da mesi per un giro di mazzette alla Regione siciliana che coinvolge anche Nicastri, tornato in carcere già ad aprile perché dai domiciliari continuava a condurre affari illegali.

Corruzione - arrestato Arata - ex consulente di Salvini per l’energia : Sono stati arrestati Paolo Arata, ex consulente della Lega per l’energia ed ex deputato di Fi, e il figlio Francesco. Sono accusati di Corruzione, autoriciclaggio e intestazione fittizia di beni. Secondo le accuse della procura sarebbero soci occulti dell’imprenditore trapanese dell’eolico Vito Nicastri, ritenuto dai magistrati tra i finanziatori d...

Arrestato per Corruzione Arata - ex consulente della Lega per l’energia | Video : L’ex consulente della Lega per l’energia ed ex deputato di Forza Italia e il figlio Francesco sono accusati di corruzione, autoriciclaggio e intestazione fittizia di beni

Corruzione - arrestato Paolo Arata : ex consulente della Lega per l'energia : All'alba di oggi sono scattate le manette per Paolo Arata, l'ex deputato di Forza Italia ed ex consulente della Lega per l'energia e il figlio Francesco. I due sono accusati di...

Corruzione - arrestato Paolo Arata : ex consulente della Lega per l'energia : All'alba di oggi sono scattate le manette per Paolo Arata, l'ex deputato di Forza Italia ed ex consulente della Lega per l'energia e il figlio Francesco. I due sono accusati di...

Arrestato per Corruzione Arata - ex consulente della Lega per l’energia : L’ex consulente della Lega per l’energia ed ex deputato di Forza Italia e il figlio Francesco sono accusati di corruzione, autoriciclaggio e intestazione fittizia di beni

Ivan Golunov - giornalista antiCorruzione arrestato in Russia : “Ricoverato con sospetta commozione cerebrale” : E’ stato arrestato dalla polizia a Mosca con l’accusa di traffico di stupefacenti. Poche ore più tardi è stato ricoverato in ospedale dopo un malore con “diversi lividi sulla gabbia toracica” e “una sospetta commozione cerebrale“, che farebbero pensare a un pestaggio. E’ accaduto a Ivan Golunov, reporter investigativo del quotidiano online Meduza di Riga noto per le sue inchieste sulla corruzione. Golunov, 36 ...

Calcio - FIFA : arrestato per Corruzione il vicepresidente Ahmad : Calcio, FIFA: arrestato per corruzione il vicepresidente Ahmad “Non c’è più spazio per la corruzione nella FIFA” così aveva dichiarato nella giornata di Mercoledì il presidente della federazione calcistica più importante del mondo, Gianni Infantino. Ed è proprio con l’accusa di corruzione che, nella giornata di oggi, a Parigi, è stato arrestato il numero due della FIFA, il vicepresidente, nonché presidente della ...

Il vicepresidente della Fifa Ahmad arrestato per Corruzione : Il vicepresidente della Fifa, nonchè presidente della Caf (la Confederazione africana) Ahmad Ahmad è stato arrestato a Parigi, alla vigilia della Coppa del Mondo femminile che prende il via domani nella capitale francese. Secondo le informazioni, il dirigente sarebbe indagato per corruzione. “La Fifa non è a conoscenza dei dettagli relativi a questa indagine e […] L'articolo Il vicepresidente della Fifa Ahmad arrestato per corruzione ...

Fifa - numero due arrestato : “Corruzione”. È a capo della Confederazione africana. Chi lo aveva accusato è stato licenziato : Il presidente della Caf, la Confederazione del calcio africano, Ahmad Ahmad, anche vicepresidente della Fifa, è stato arrestato ed è stato interrogato dalle autorità francesi. Secondo le prime informazioni riportate da La Gazzetta dello Sport, è accusato di corruzione. “Ahmad è stato interrogato in relazione a delle accuse che riguardano il suo mandato di presidente della Caf”, si legge in una nota della Fifa. Ex ministro del governo ...

Fifa - arrestato il vicepresidente Ahmad Ahmad : numero uno Confederazione africana “accusato di Corruzione” : Il presidente della Caf, la Confederazione del calcio africano, Ahmad Ahmad, anche vicepresidente della Fifa, è stato arrestato ed è stato interrogato dalle autorità francesi. Secondo le prime informazioni riportate da La Gazzetta dello Sport, è accusato di corruzione. “Ahmad è stato interrogato in relazione a delle accuse che riguardano il suo mandato di presidente della Caf”, si legge in una nota della Fifa. Ex ministro del governo ...

Fifa - arrestato a Parigi il vicepresidente Ahmad Ahmad : l'accusa è di Corruzione : La Coppa del Mondo femminile non inizia nel migliore dei modi. Alla vigilia del campionato è stato infatti arrestato il vicepresidente della Fifa, nonché presidente della Caf (la Confederazione africana) Ahmad Ahmad. Secondo le prime indiscrezioni è stato arrestato a Parigi con l'accusa di corruzion

Calcio - arrestato il vicepresidente della Fifa : Ahmad Ahmad fermato a Parigi per Corruzione : A Parigi è stato arrestato il vicepresidente della Fifa Ahmad Ahmad. Il funzionario, che ricopre anche il ruolo di Presidente della Caf (la Confederazione Africana), sarebbe stato inquisito per corruzione. La Fifa al momento non ha rilasciato alcuna dichiarazione, la notizia arriva all’indomani della conferma di Gianni Infantino alla Presidenza dell’ente sovrano del Calcio internazionale e alla vigilia dei Mondiali di Calcio ...