Hamilton non si ferma | Ferrari Vettel seconda

Formula 1 – Hamilton sincero : “Montecarlo circuito difficile ma bellissimo. Posso tornare a casa a cucinare - non ho uno chef!” : Lewis Hamilton si gode il ‘contorno’ glamour di Montecarlo prima della gara: il pilota Mercedes vive nel Principato e scherza sul fatto di non avere uno chef e cucinare i suoi pasti da solo Dopo la pole position ottenuta ieri al termine delle qualifiche, Lewis Hamilton potrebbe aver già ipotecato il successo nella gara di Montecarlo. Sul circuito del principato infatti, è complicato superare ed un pilota esperto e veloce come ...

Hamilton - retroscena commovente su Nicky Lauda : “senza di lui non sarei 5 volte campione. Mi ha chiamato dicendomi…” : Lewis Hamilton ha dedicato la pole position di Montecarlo al compianto Niky Lauda. Il pilota Mercedes ha svelato inoltre un commovente retroscena in merito al suo rapporto con l’ex pilota austriaco Ancora lui, sempre lui. Lewis Hamilton si prende la pole position di Montecarlo al termine di una qualifica eccezionale, vissuta sul filo di lana fino ai secondi finali. Proprio nel giro conclusivo il pilota Mercedes è riuscito a strappare ...

Formula 1 – Hamilton in Ferrari? Lewis sincero : “non è mai stato un segreto il fatto che fossi un tifoso della Rossa” : Dopo la vittoria in Spagna Lewis Hamilton ha commentato le recenti dichiarazioni del suo team principal Toto Wolff riguardo un suo possibile futuro alla Ferrari Lewis Hamilton si è aggiudicato ieri il Gp di Spagna, regalando alla Mercedes, grazie anche al secondo posto di Valtteri Bottas, la quinta doppietta consecutiva della stagione 2019. Al termine del weekend di gara del Montmelò, si è parlato ancora una volta delle difficoltà Ferrari, ...

Lewis Hamilton dice che non è la colpa sua se la Formula 1 è diventata noiosa : Lewis Hamilton, dopo aver vinto per la terza volta di fila il Gran Premio di Formula 1 della Spagna con

Formula 1 – Hamilton e la rivalità con la Ferrari : “potete anche non credermi - ma Vettel e Leclerc…” : Lewis Hamilton indica Vettel e Leclerc come i suoi principali rivali: nonostante il pessimo inizio di stagione della Ferrari, il pilota Mercedes sottolinea un particolare dettaglio emerso nelle prime gare Un poker di successi per la Mercedes in altrettante gare, due delle quali portano la firma di Lewis Hamilton. Il pilota della scuderia di Brackley però predica calma e individua nelle due Ferrari i principali rivali che gli possano ...

Hamilton : 'Champions? Non mi piace né il Tottenham né il Liverpool - ma vinceranno i Reds' : Lewis Hamilton seguirà la finale tutta inglese tra Tottenham e Liverpool di Champions League in programma il prossimo 1° giugno. Il campione inglese ha anche abbozzato un pronostico nel giovedì ...

Formula 1 – Hamilton pungente in Spagna : “io e Valtteri? Situazione diversa dai tempi di Rosberg - ma non succederà mai più che…” : Lewis Hamilton amichevole ma pungente nei confronti di Valtteri Bottas: le parole del britannico della Mercedes alla vigilia del Gp di Spagna E’ tutto pronto a Barcellona per il quinto round della stagione 2019 di Formula 1: i piloti hanno fatto la loro ‘passeggiata’ di ricognizione sul circuito del Montmelò, dove domenica si disputerà il Gp di Spagna. Occhi puntatissimi sulla Ferrari che in Spagna ha deciso di portare ...

F1 - GP Spagna 2019 : Valtteri Bottas sogna di emulare Nico Rosberg. Lewis Hamilton non può abbassare la guardia : Il Mondiale Formula 1 2019 è cominciato senz’ombra di dubbio nel segno di una Mercedes dominante, capace di stabilire la miglior partenza di sempre per un team con quattro doppiette consecutive nei primi quattro appuntamenti della stagione. La scuderia di Stoccarda, reduce da cinque stagioni trionfali in cui ha ottenuto l‘en plein di titoli piloti e costruttori, è riuscita ancora una volta a presentarsi ai blocchi di partenza del ...

F1 - Jacques Villeneuve accusa Michael Schumacher : “In pista non aveva rispetto - Hamilton è un grande perché mai oltre i limiti” : Che Jacques Villeneuve non abbia mai avuto una grande considerazione di Michael Schumacher non è certo un mistero. Del resto, il famoso episodio di Jerez ’97 e la manovra scorretta del tedesco in curva-6 a danno del canadese non ha contribuito in positivo. La vittoria iridata in quell’anno andò al figlio del grande Gilles ma gli echi di quanto fatto dal Kaiser ancora si possono distinguere, relativamente ad alcune considerazioni ...

F1 - Toto Wolff : “Hamilton e Bottas si rispettano e non permetteremo che la loro relazione peggiori” : Il quinto appuntamento del Mondiale 2019 di Formula Uno si avvicina sempre di più. Sul tracciato di Barcellona (Spagna) i team si confronteranno in un contesto ben noto, essendo la pista iberica sede dei test pre-stagionali. La Mercedes si presenta ai nastri di partenza del weekend catalano forte di quattro doppiette nei primi quattro GP. Una serie positiva incredibile, che mai nessuno aveva realizzato nella storia della massima categoria ...

F1 Mercedes - Wolff : «Tra Bottas e Hamilton non deve esserci acredine» : ROMA - Hanno solo un punto di differenza in classifica e si stanno alternando in vetta di gara in gara. A Toto Wolff, team principal della Mercedes, la situazione tra Valtteri Bottas e Lewis Hamilton ...

