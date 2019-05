Voto Forza Italia per salvare Venezia

Lega - M5S - Pd - Forza Italia - Fdi... Voto : gli obiettivi di tutti i partiti : Elezioni europee 2019, ci siamo. Domani, domenica 26 maggio, gli Italiani sono chiamati al Voto e alle ore 23 di domenica su AffarItaliani.it le prime stime sui risultati delle elezioni in collaborazione con il sondaggista Renato Mannheimer Segui su affarItaliani.it

Silvio Berlusconi - la fuga delle truppe di Forza Italia dopo il Voto : la manovra di Toti e Meloni : La manovre che si stanno sviluppando alle spalle di Silvio Berlusconi rischiano di drenare una quantità di voti importante a pochi giorni dalle prossime elezioni Europee. Sono manovre che portano dritto a Fratelli d'Italia e Giorgia Meloni, punto di approdo di un numero sempre maggiore di attivisti

Giorgia Meloni a Leggo - l'intervista integrale : «Un Voto per cambiare l'Italia. Punto ad essere la seconda forza del centrodestra» : Pensa che l'autonomia regionale porterebbe ad un'Italia di serie A e una di serie B? Ne ha parlato con Salvini? «Ho parlato con Salvini di questo tema diverse volte, anche quando...

Giorgia Meloni a Leggo : «Un Voto per cambiare l'Italia. Punto ad essere la seconda forza del centrodestra» : Pensa che l'autonomia regionale porterebbe ad un'Italia di serie A e una di serie B? Ne ha parlato con Salvini? «Ho parlato con Salvini di questo tema diverse volte, anche quando...

Giorgia Meloni ospite a Leggo : «Salvini sbaglia - Roma non può essere trattata come una città qualunque - Lega e M5S sono agli stracci - il Voto a FdI alle elezioni può cambiare l'Italia. Saremo la seconda forza del centrodestr : Giorgia Meloni ospite nella redazione di Leggo è stata intervistata dal direttore Davide Desario in vista delle elezioni Europee. La leader di FdI è candidata come capolista in...

Giorgia Meloni ospite a Leggo : «Salvini sbaglia - Roma non può essere trattata come Bagnacavallo - Lega e M5S sono agli stracci - il Voto a FdI alle elezioni può cambiare l'Italia. Saremo la seconda forza del centrodestra» : Giorgia Meloni ospite nella redazione di Leggo è stata intervistata dal direttore Davide Desario in vista delle elezioni Europee. La leader di FdI è candidata come capolista in...

Voto di scambio - ok del Senato : ora è legge - ma Forza Italia e Partito Democratico votano contro : La legge sul Voto di scambio è stata approvata dal Senato, nonostante i voti contrari di Forza Italia e Partito Democratico. Esulta il capo politico del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio: "La nostra riforma è legge. RafForzare questa norma era un dovere nei confronti di chi ha dato la vita per impedire ogni patto tra politica e criminalità organizzata".Continua a leggere

Voto di scambio politico mafioso è legge - Forza Italia e Pd hanno votato contro : Come era già accaduto per il Voto alla Camera, il 7 marzo scorso, Pd e Forza Italia hanno votato contro. Ma è diventata legge dello Stato, con il via libera dall’Aula del Senato. il ddl sul Voto di scambio. Il provvedimento ha ottenuto 157 sì, 81 no e 2 astenuti ed è approvato in via definitiva. L'articolo Voto di scambio politico mafioso è legge, Forza Italia e Pd hanno votato contro proviene da Il Fatto Quotidiano.

Silvio Berlusconi - terremoto alla vigilia del Voto : "Addio a Forza Italia - vado a destra". Il big che lo molla : Il suo nome, Salvo Pogliese, al grande pubblico forse non dirà molto. Ma è il sindaco di Catania, la più grande città del Sud amministrata da Forza Italia, e ha appena mollato Silvio Berlusconi. Un colpo durissimo, perché arriva in uno degli ultimi feudi elettorali azzurri. Il sindaco ha lasciato in