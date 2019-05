Ceccarini | ' Contatti Guardiola-Juventus | per il nuovo tecnico servirà aspettare'

Blastingnews

(Di sabato 25 maggio 2019) Bisognerà ancoraper sapere chi sarà il prossimo allenatore della. E' oramai opinione comune, da parte di molti media sportivi, che i vari sondaggi della dirigenza bianconera proseguono e ancora non si registrano significativi passi in avanti. Alcuni sostengono più probabile l'arrivo di uninternazionale, ovvero, Klopp o Pochettino, altri invece sposano la linea italiana, con Inzaghi e Sarri principali candidati a sostituire Massimiliano Allegri sulla panchina bianconera. A tal riguardo ha parlato a Stileil noto giornalista di Mediaset,, che non esclude la possibilità che allapossa arrivare. Ci sarebbero stati infatti deifra la dirigenza bianconera ed ildel Manchester City, ed anche se la pista può sembrare difficile (considerata soprattutto la volontà del Manchester City di blindare il suo ...

infoitsport : Ceccarini a 'Stile Juventus': 'Contatti Juve-Guardiola. Per il nuovo tecnico servirà aspettare' - robinafca23 : RT @TUTTOJUVE_COM: Ceccarini a 'Stile Juventus': 'Contatti Juve-Guardiola. Per il nuovo tecnico servirà aspettare' - Fprime86 : RT @TUTTOJUVE_COM: Ceccarini a 'Stile Juventus': 'Contatti Juve-Guardiola. Per il nuovo tecnico servirà aspettare' -