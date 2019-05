Cio promuove Milano-Cortina | soddisfa criteri

ilfogliettone

(Di sabato 25 maggio 2019) Dal Cio arriva il sigillo di garanzia sui Giochi invernali di2026: "La candidaturatutti i". Il report stilato dalla commissione di valutazione del Comitato olimpico internazionale guidata da Octavian Morariu, ufficializzato dal Cio assieme a quello sui competitor svedesi di Stoccolma-Are,la corsa made in Italy. Candidatura apprezzata sotto tutti i punti di vista dopo la visita del Cio di aprile (2-6): "Gli elementi chiave per qualsiasi Olimpiade di successo includono un chiara visione allineata agli obiettivi di sviluppo a lungo termine, un solido piano di azione, un sostegno costante da parte di tutti i settori e la migliore esperienza possibile per gli atleti.tutti questi", specifica il Cio in quello che era l'ultimo 'intertempo' prima della resa dei conti del 24 giugno a Losanna, quando si scegliera' la ...

