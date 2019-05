Lamberto Sposini | le sue condizioni di salute a 8 anni dall’ictus

È successo in TV – 27 aprile 2006 : Lamberto Sposini lascia il Tg5 : "E' stato un divorzio consensuale" così Lamberto Sposini commentò quello che fu a tutti gli effetti un clamoroso addio al tg5 "ma in Mediaset non mi vedevo se non al Tg5, che ho contribuito a fondare e in cui sono stato sempre molto bene". Per 11 anni (dal 1992 al 1998 e dal 2001 al 2006) lo ha visto come volto di punta nell'edizione delle 20, la più importante della giornata soprattutto per la platea televisiva che si ritrovava a seguire ...

Ballando con le Stelle - Mara Venier 'dancing queen' dedica il suo ballo a Lamberto Sposini : "Lamberto, il mio ballo è tutto per te" Stuzzicata da Milly Carlucci, Mara Venier dedica la sua 'prima volta' a Ballando con le Stelle all'amico Lamberto Sposini. "Ne approfittiamo per mandare un grande saluto a Lamberto Sposini che di sicuro ci starà vedendo" dice Milly a Mara che, con gli occhi luccicanti, non si tira indietro e 'rilancia' con una dedica piena di affetto.Non si è tirata indietro neanche sulla pista di Ballando con le ...

Lamberto Sposini torna in televisione grazie a Barbara D’Urso : Sono passati otto anni dell’episodio che ha visto Lamberto Sposini colpito da un ictus e costretto ad allontanarsi dalle scene televisive. Un tempo molto lungo, che ha visto il giornalista impegnato in cure di ogni genere, dimenticato dai colleghi giornalisti e dello spettacolo. Ma Barbara D’Urso, conduttrice di “Domenica Live”, non ha affatto dimenticato l’amico e ha deciso di riportarlo in televisione, ...

Lamberto Sposini e il risarcimento dalla Rai : da Viale Mazzini tutto tace. Agli avvocati del giornalista basterebbero 350 mila euro : Lamberto Sposini dalla Rai, tutto tace. A quasi otto anni dall’emorragia celebrale che lo colpì mentre era al lavoro in via Teulada, Lamberto Sposini attende ancora un risarcimento dal servizio pubblico. Sebbene, da mesi, un collegio di giudici abbia invitato le parti a trovare un accordo extragiudiziale, da Viale Mazzini non arrivano risposte. Intanto, resta aperto il processo intentato contro l’azienda per accertare i ritardi e le ...

Lamberto Sposini - causa risarcitoria dopo l'ictus di otto anni fa : familiari contro la Rai : "Dalla Rai ancora tutto tace": i familiari di Lamberto Sposini attendono dall'ente pubblico un'offerta in vista di un accordo extragiudiziale per il risarcimento. Il prossimo 29 aprile, saranno trascorsi otto anni dal drammatico giorno in cui il giornalista, oggi 67enne, che all'epoca conduceva la trasmissione 'La vita in diretta', poco prima di andare in onda si sentì male: fu colpito da un ictus seguito da emorragia cerebrale. Da allora, ...

Lamberto Sposini - ferma la causa con la Rai per i ritardi nei soccorsi : 'Distanza sulle cifre' : Otto anni fa, il 29 aprile del 2011, Lamberto Sposini venne colpito da un ictus. Stava per andare in onda con uno speciale de 'La vita in diretta' nel suo studio in Rai. Come tutti i giorni. Da quel ...

Lamberto Sposini la famiglia lancia delle accuse alla Rai : Dopo quasi otto anni dal malore che cambiò la vita al presentatore Lamberto Sposini, la famiglia lancia velate accuse alla Rai. In quel drammatico 29 aprile del 2011, un ictus e un’emorragia cerebrale colpirono il giornalista, dopo il parziale recupero e le difficoltà fisiche e di autosufficienza, è iniziata una battaglia legale tra Sposini e la sua famiglia da un lato e la Rai dall’altro. I familiari vogliono infatti accertare i ...

Barbara D'Urso e il retroscena su Lamberto Sposini : lo invita e lo porta in mezzo al pubblico (ma a telecamere spente) : "E lui sembra tornare quello di una volta", scrive il Corriere della Sera. E' il segno di una amicizia di vecchia data tra...