Antimafia | 5 “impresentabili” alle Europee C’è pure il candidato Berlusconi

ilfogliettone

(Di giovedì 23 maggio 2019) C'e' anche l'ex premier Silviotra i 5 candidatielezionidi domenica 26 maggio che sono risultati non conformi al codice di autoregolamentazione della Commissione, perche' rinviati a giudizio o con dibattimento in corso. Quattro sono esponenti di Forza Italia ed uno di CasaPound. In totale sono 12 i nominativi che erano stati segnalati per l'esame. Perl'ricorda come sia imputato di piu' reati per corruzione in atti giudiziari."Io come impresentabile ho avuto più di 200milioni di voti da quando soni in campo nella politica, avrò milioni di voti anche domenica prossima - sbotta il leader di Forza Italia, Silvio-. "Un signore che si chiama Nicola Morra dei 5Stelle, capo della commissione, ha tirato fuori un elenco di candidatielezioni, tra cui ci sono anche io come impresentabile", ha spiegato ...

NicolaMorra63 : La Commissione #Antimafia che presiedo ha individuato 5 #impresentabili per le elezioni #europee di domenica. 4 so… - fattoquotidiano : Elezioni Europee, 5 “impresentabili” per la commissione Antimafia: ci sono anche Silvio Berlusconi e Pietro Tatarel… - petergomezblog : Impresentabili Europee, Forza Italia fa poker Berlusconi e 3 dei suoi nella lista dell’Antimafia. L’elenco stilato… -