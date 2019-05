Patrizia Groppelli | età | altezza | peso | marito e figli

caffeinamagazine

(Di mercoledì 22 maggio 2019) Il suo sogno si era avverato nel 2003, il 29 marzo, quando ha detto sì a Dimitri Kunz D’Asburgo Lorena., segno zodiacale gemelli, è stata per anni principessa, e da lui aveva preso il cognome:D’Asburgo Lorena era diventato il suo nome. Proveniente da una facoltosa famiglia milanese, ha studiato dalle Orsoline e completato l’iter a Miami con una laurea in Marketing, la favola della principessa si è sgretolata in poche ore dopo aver scoperto che la sua migliore amica (Daniela Santanchè) se la faceva con il suo principe. Da allora per lei sono stati mesi difficili.ha ritrovato la felicità accanto ad Alessandro Sallusti, direttore del Il Giornale ma anche ex compagno della Santanchè. Sì, un vero intreccio degno della soap ”Beautiful” quella che ha investito il quartetto di ormai ex amici.Dopo aver scoperto del flirt ...

