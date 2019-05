Treccine | coppa in mano e retina del canestro | Daniel Hackett vince l’Eurolega! La dedica

sportfair

(Di lunedì 20 maggio 2019) Il CSKA Mosca batte l’Anadolu Efes nella finale di Eurolega:mette il trofeo in bacheca e pubblica una splendidasocial Ieri notte il CSKA Mosca ha vinto la finale di Eurolega, laureandosi campione d’Europa. La formazione russa ha superato 83-91 l’Anadolu Efes, trascinata dai 20 punti di Higgins e Clyburn, ma anche dalla solida prova di, capace di mettere insieme 7 punti, 5 assist e 3 rimbalzi. Il playmaker italiano ha vinto la prima Eurolega della sua carriera, postando una bellissimasui social: “CAMPIONI D’EUROPA! Grazie a tutti per non aver mai smesso di credere in me… questo succeso è anche vostro!!!” L'articoloindell’Eurolega! Laè bellissima FOTO SPORTFAIR.