Bethesda promette nuovi aggiornamenti per The Elder Scrolls | Blades

eurogamer

(Di venerdì 17 maggio 2019) Theè un adattamento mobile della famosa saga di, tuttavia al momento questo RPG free to play soffre di alcuni problemi cheha promesso di risolvere tramite patch dedicate.Come riporta Polygon,è un titolo free to play in cui in alcuni casi bisogna attendere circa 6 ore per aprire un forziere che contiene equipaggiamento per proseguire nell'avventura. Per ovviare a questo problema, i giocatori possono spendere gemme (ovvero moneta reale) al fine di far diminuire il contatoredelle ore. Dopo le lamentele degli utenti,ha ridotto il tempo di attesa per l'apertura degli scrigni d'argento ed ha aumentato le gemme derivanti dalle ricompense del titolo.In una nota di oggi, la compagnia ha affermato di aver ricevuto forte e chiaro le lamentele degli utenti ed è stato confermato un corposo aggiornamento poco dopo l'E3 2019:Leggi altro...

Eurogamer_it : Bethesda promette nuovi aggiornamenti per #TheElderScrolls:Blades -