Maltempo | allagamenti e frane nel Bolognese | torrenti esondati e strade chiuse

(Di lunedì 13 maggio 2019) L’ondata diche ha colpito l’Emilia-Romagna ha innescatoin molte zone del. Nella notte è esondato il torrente Sillaro in un’area golenale nel territorio di Casalfiumanese, nell’Imolese. Il Samoggia ha rotto gli argini in più punti nella tarda serata di ieri, allagando alcunefra Bazzano e Monteveglio: al momento il livello dell’acqua è in diminuzione. In Valsamoggia si registrano diverse: a Savigno uno smottamento ha reso necessaria la chiusura della SP27 in località Goccia. I vigili del fuoco di Bologna sono stati impegnati in decine di interventi e hanno sorvolato con l’elicottero le zone colpite. Al lavoro anche le forze dell’ordine e la protezione civile regionale. L'articolonelMeteo Web.

