Maltempo | l’Uragano Artico flagella l’Italia | Domenica 5 Maggio con freddo | neve e forte

(Di domenica 5 maggio 2019) Fae infuria ilcome in pieno inverno stamattina –– al Nord Italia e in Toscana, dov’è arrivato l’Uraganoampiamente annunciato nei giorni scorsi, mentre abbiamo temperature ancora miti sulle Regioni Adriatiche con +17°C a Rimini, +18°C a Pescara, +20°C a Bari, Lecce e Termoli. L’aria fredda proveniente dal Circolo Polareha però raggiunto il Nord, dove in pieno giorno (ore 11:00 del mattino) abbiamo appena +4°C a Trento, +6°C a Siena, Vicenza, San Donà di Piave, Piacenza, Merano e Rovereto, +7°C a Verona, Venezia, Padova, Treviso, Pavia, Lodi e Cremona, +8°C a Udine, Pordenone, Savona, La Spezia, Empoli e Pisa, +9°C a Trieste, Firenze e Genova. Forti temporali stanno colpendo la Toscana, mentre piove in modo abbondante e intenso tra basso Piemonte, Liguria, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli ...

