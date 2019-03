Napoli | arrestato il reggente del clan Reale | sorpreso mentre spacciava eroina

Napoli - chiedeva le ferie per andare a rubare : arrestato : Un dipendente della Provincia di Napoli è finito in manette insieme ad un complice a Rimini: aveva preso le ferie dal lavoro per andare a rubare. Ad incastrarlo è stato il gps di un tablet prelevato durante un colpo e che hanno consentito agli inquirenti di seguire gi spostamenti. I ladri agivano tra Rimini, Ancona, Cesena e Ascoli, e secondo quanto emerso dal lavoro delle forze dell’ordine, scassinavano le auto parcheggiate nei pressi di ...

Da Ponticelli al cuore di Napoli per vendetta dopo una lite : arrestato il commando della stesa a piazza Trieste e Trento : I carabinieri del comando provinciale di Napoli hanno dato esecuzione a un decreto di fermo emesso dalla Direzione distrettuale Antimafia e dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i...

Napoli - arrestato Luigi Scavone per frode al Fisco : è il patron della Pallacanestro Trieste e della scuderia Pramac : Presidente dell’Alma Trieste in corsa per i playoff scudetto del campionato di basket, patron dell’omonimo colosso del lavoro interinale, Alma spa, titolare di un team in MotoGp, la Pramac, nonché shareholder del gruppo Altea, ex poliziotto ed animatore di una lunga serie di iniziative di solidarietà. Ecco in pillole il ritratto di Luigi Scavone, l’imprenditore rampante arrestato con l’accusa di essere a capo di un’associazione a delinquere ...

Napoli - arrestato il narcos di CR7 : fermato con 14 chili di cocaina purissima in auto : Circa 14 chili di cocaina sono stati sequestrati dalla polizia a Napoli. Li stava trasportando un corriere partito con un'auto da San Giovanni a Teduccio, periferia occidentale della...

Napoli - tenta di evitare l'arresto dicendo di essere Andrej Shevchenko : 40enne arrestato : Un episodio davvero curioso si è verificato a San Giuseppe Vesuviano, nel napoletano, dove un 40enne di nazionalità polacca residente da anni a Boscoreale, fuggito dalla sua abitazione dove era detenuto agli arresti domiciliari, è stato ritrovato in preda ai fumi dell'alcool in un vecchio casolare di campagna. Agli agenti, che lo hanno raggiunto dopo diversi giorni di ricerche, il soggetto ha spiegato di essere l'ex attaccante del Milan, Andrej ...

Donna uccisa a Napoli - arrestato marito : ANSA, - Napoli, 7 MAR - E' stato arrestato dalla Polizia Vincenzo Lopresto, di 41 anni, che ha ucciso la moglie, Fortuna Belisario, 36, in un appartamento alla periferia Nord di Napoli. L'...

Arrestato nei pressi di Napoli il super latitante di camorra Marco Di Lauro : PRIMAPRESS, - SECONDIGLIANO, Napoli, - Finita la latitanza del boss della camorra, Marco di Lauro con il suo arresto nel capoluogo campano dopo oltre quattro anni di ricerche da parte degli ...

Marco Di Lauro - arrestato a Napoli il boss della Camorra. FOTO : Marco Di Lauro, arrestato a Napoli il boss della Camorra. FOTO Il boss è stato catturato nel quartiere di Chiaiano , alla periferia nord di Napoli. Era latitante dal 2004 . LE IMMAGINI Parole chiave: FOTOgallery ...

Camorra - arrestato a Napoli il superboss latitante Marco di Lauro : Roma, 2 mar., askanews, - E' stato arrestato a Napoli il boss della Camorra Marco Di Lauro, latitante dal dicembre 2004. L'hanno trovato polizia e carabinieri, in un'operazione congiunta, in un ...

Marco Di Lauro - superboss di Scampia - arrestato a Napoli. Salvini : «Nessuna tregua ai criminali» : È finita la latitanza del superboss Marco Di Lauro. Il figlio di Ciruzzo 'o milionario, latitante da 14 anni, è stato catturato dalla polizia in via Emilio Scaglione, a...

Napoli - arrestato boss Marco Di Lauro : 16.40 arrestato a Napoli il boss della camorca Marco Di Lauro. Era latitante da lungo tempo. Era l'ultimo dei figli di Paolo Di Lauro, protagonista della faida di Scampia, ancora libero.

Terrorismo - algerino arrestato in provincia di Napoli : napoli - La Polizia di Stato di Caserta ha arrestato unalgerino di 45 anni, ricercato in campo internazionale, colpito da un mandato di cattura...

Napoli : pasticciere minaccia Nas - arrestato. Sotto sequestro una tonnellata di dolci : I carabinieri della stazione di Visciano hanno arrestato per minaccia e resistenza a pubblico ufficiale un pasticciere 41enne del luogo già noto alle forze dell'ordine, Giuseppe Mascolo. Durante un'...

Agguato ai tifosi dello Zurigo : arrestato ultrà del Napoli : Gli agenti del commissariato Afragola, impegnati di servizio di ordine pubblico in occasione della partita Napoli-Zurigo, hanno arrestato Salvatore Grillo, 41 anni, con le accuse di resistenza a ...