Classifica Eurolega 2018-2019 | Risultati | Calendario | Date | orari e programma

Eurolega - 28ª giornata – Una sconfitta che pesa per l’Olimpia Milano : i Playoff adesso sono a rischio - risultati e Classifica aggiornata : Amaro ko per l’Olimpia Milano: il team di Pianigiani rischiano di non rientrare nella zona Playoff. I risultati da tutti i campi e la classifica aggiornata dopo la 28ª giornata Si è conclusa la 28ª gionata di Eurolega. Oggi è andata in scena la seconda giornat di sfide del doppio turno di questa settimana. Il Maccabi Tel Aviv ha mandato al tappeto il Khimki, per 71-76, in trasferta. Ai padroni di casa non sono bastati i 17 punti di ...