Centrodestra a valanga in Basilicata | tregua armata Lega-M5S

Voto in Basilicata - Centrodestra a valanga. Crollo del M5S superato dal centrosinistra : La Basilicata ha votato per eleggere il nuovo presidente della Regione. I seggi sono si sono chiusi alle 23 ma secondo le prime proiezioni, diffuse da Rai2, (campione 21%) il candidato in testa nella corsa alla presidenza della Regione Basilicata è Vito Bardi, in lizza per il centrodestra con il 42,4% seguito da Trerotola (centrosinistra) 33,0...