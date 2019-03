Rugby serie B | punti preziosi per la Sertori contro Milano

Rugby a 7 - World Series Vancouver 2019 : vince il Sudafrica - USA sempre in testa alla classifica : Nella notte italiana è terminata a Vancouver, in Canada, la sesta tappa delle dieci in programma delle World Series di Rugby a 7, che in questa stagione mettono in palio quattro posti per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Vittoria per il Sudafrica, che supera la Francia, terze le Fiji, mentre scendono giù dal podio per la prima volta in stagione gli USA, che restano in testa alla classifica. Finalissima Sudafrica-Francia 21-12 Finale 3° ...

Rugby a 7 - World Series Vancouver 2019 : completata la fase a gironi. A punteggio pieno Sudafrica ed Inghilterra : Nella notte italiana è scattata a Vancouver, in Canada, la sesta tappa delle dieci in programma delle World Series di Rugby a 7, che in questa stagione mettono in palio quattro posti per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Spazio alla fase a gironi, mentre stanotte si giocherà la fase ad eliminazione diretta. Risultati della fase a gironi 18:08 Finale Inghilterra 7s 21 7 14 Scozia 7s 7 7 0 18:30 Finale Argentina ...

Rugby a 7 - World Series Las Vegas 2019 : finalmente vincono gli USA! Samoa sconfitte nell’ultimo atto : Si è conclusa nella notte italiana la quinta tappa delle World Series del Rugby a 7, che in questa stagione mettono in palio quattro posti per le Olimpiadi di Tokyo 2020. A Las Vegas, negli USA, trionfo dei padroni di casa, che dopo le quattro finali perse nelle prime quattro tappe finalmente centrano il successo nell’atto conclusivo, prendendo anche la vetta solitaria della graduatoria. Finalissima USA-Samoa 27-0 Finale 3° posto Nuova ...

Rugby – Risultati 13ª Giornata Serie A : primo ko in campionato per il Sitav Rugby Lyons : primo ko stagionale per il Sitav Rugby Lyons che cade sul campo del Cus Torino: i Risultati della 13ª Giornata di Serie A Prima sconfitta in campionato per il Sitav Rugby Lyons che nella tredicesima Giornata del Girone 1 della Serie A cade 29-24 sul campo del Cus Torino mantenendo ben saldo ugualmente nelle proprie mani il primato nel proprio gruppo. Successi interni anche per il Rugby Milano, Biella Rugby e Cus Genova rispettivamente ...

Rugby a 7 - World Series Las Vegas 2019 : nella notte italiana giocati i quarti di finale : nella notte italiana è proseguita a Las Vegas, negli USA, la quinta tappa delle dieci in programma delle World Series di Rugby a 7, che in questa stagione mettono in palio quattro posti per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Spazio nella nottata appena trascorsa al primo turno della fase ad eliminazione diretta, che verrà completata oggi tra le ore 20.00 italiane e le 02.00. Risultati gare di stanotte quarti di finale Nuova Zelanda-Fiji ...

Rugby a 7 - World Series Las Vegas 2019 : completata la fase a gironi. A punteggio pieno Nuova Zelanda ed Australia : Oggi è proseguita a Las Vegas, negli USA, la quinta tappa delle dieci in programma delle World Series di Rugby a 7, che in questa stagione mettono in palio quattro posti per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Spazio nella serata appena trascorsa all’ultima tornata della fase a gironi, mentre a partire da stanotte si giocherà la fase ad eliminazione diretta. Risultati della fase a gironi 20:30 Finale Galles 7s 14 7 7 Scozia ...

Rugby a 7 - World Series Sydney 2019 : iniziata la fase a gironi. A punteggio pieno cinque squadre dopo due partite : Oggi è partita a Las Vegas, negli USA, la quinta tappa delle dieci in programma delle World Series di Rugby a 7, che in questa stagione mettono in palio quattro posti per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Spazio nella nottata appena trascorsa alle prime due tornate della fase a gironi, mentre a partire dalla serata di oggi si giocherà l’ultimo turno e poi scatterà la fase ad eliminazione diretta. Risultati della fase a ...

Rugby – Serie A : disputata la dodicesima giornata - tutti i risultati dei tre Gironi : Si è giocata oggi la dodicesima giornata del campionato di Serie A, tante emozioni nei tre Gironi Nella dodicesima giornata del Girone 1 della Serie A sorridono Pro Recco e Cus Milano che tra le mura amiche battono rispettivamente Rugby Milano e Cus Torino. Successi esterni per Cus Genova in casa del Parabiago e del Biella nel derby piemontese contro il TKGroup Rugby Torino. Nell’anticipo del sabato la capolista Lyons Piacenza ha superato ...

Rugby a 7 - World Series Sydney 2019 : la Nuova Zelanda vince e torna in vetta. Agganciati gli USA - ancora secondi : Si è appena conclusa la quarta tappa delle World Series del Rugby a 7, che in questa stagione mettono in palio quattro posti per le Olimpiadi di Tokyo 2020. A Sydney, in Australia, trionfo della Nuova Zelanda, che in finale supera gli USA, agganciandoli in vetta alla classifica. Queste due formazioni, assieme alle Fiji, sembrano aver già prenotato un posto per i Giochi. Finalissima Nuova Zelanda-USA 21-5 Finale 3° posto Fiji-Inghilterra ...

Rugby a 7 femminile - World Series Sydney 2018 : tris della Nuova Zelanda - prenotati i quattro posti per Tokyo 2020 : Conclusa a Sydney, in Australia, la terza tappa delle sei in programma delle World Series di Rugby a 7 femminile, che in questa stagione mettono in palio quattro posti per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Ancora un successo della Nuova Zelanda che praticamente è già a Tokyo 2020. Vantaggio cospicuo sulle inseguitrici, a metà percorso, anche per USA, Canada ed Australia. Finalissima Nuova Zelanda-Australia 34-10 Finale 3° posto USA-Irlanda ...

Rugby a 7 - World Series Sydney 2019 : completata la fase a gironi. A punteggio pieno Nuova Zelanda - Fiji ed USA : Oggi è partita a Sydney, in Australia, la quarta tappa delle dieci in programma delle World Series di Rugby a 7, che in questa stagione mettono in palio quattro posti per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Spazio nella nottata appena trascorsa alla fase a gironi che ha delineato i quarti di finale e gli accoppiamenti per il nono posto. A partire dalla tarda serata di oggi si giocherà la fase ad eliminazione diretta. Risultati della fase a ...

Rugby a 7 femminile - World Series Sydney 2018 : delineate le semifinali. Nuova Zelanda-USA e Irlanda-Australia le sfide : Prosegue a Sydney, in Australia, la terza tappa delle sei in programma delle World Series di Rugby a 7 femminile, che in questa stagione mettono in palio quattro posti per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Spazio nella giornata odierna ai quarti di finale ed alle semifinali e finali per il 9° posto. Nella notte tra sabato e domenica si giocheranno semifinali e finali e sfide per il quinto posto. Risultati odierni Quarti di finale Nuova ...

Rugby a 7 femminile - World Series Sydney 2018 : completata la fase a gironi. Soltanto la Nuova Zelanda conclude a punteggio pieno : Oggi è partita a Sydney, in Australia la terza tappa delle sei in programma delle World Series di Rugby a 7 femminile, che in questa stagione mettono in palio quattro posti per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Spazio nella giornata odierna alla fase a gironi che ha delineato i quarti di finale e le semifinali per il nono posto. A partire dalla notte tra sabato e domenica si giocherà la fase ad eliminazione diretta. Risultati della fase a ...