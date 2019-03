Brexit | petizione sul sito del Parlamento | oltre 4 milioni chiedono lo stop all’uscita

ilfattoquotidiano

(Di sabato 23 marzo 2019)4,2di firme in poco più di 48 ore. Firme di britannici che, attraverso l’area riservata alle petizioni delai propri rappresentanti e al governo di Londra il blocco unilaterale dell’articolo 50, la procedura attraverso la quale il Regno uscirà dall’Unione europea. Appena 24 ore prima, Theresa May era riuscita a strappare a Bruxelles una breve proroga per arrivare a una stretta di mano con i membri dell’assemblea britannica e ratificare un accordo definitivo con i negoziatori dell’Ue. Tra i Remainers c’è ancora chi spera in unoall’ultimo secondo della, con i Laburisti di Jeremy Corbyn che sarebbero disposti a concedere un nuovo referendum pur di evitare di uscire dall’Europa senza un accordo. Ma May, come già fatto in passato, ha chiuso ogni porta: “Il mancato rispetto del risultato del referendum sarebbe un fallimento della nostra ...

