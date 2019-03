MotoGP | la sentenza sul caso Ducati sarà nota lunedì o martedì La Corte d’Appello della

MotoGP – Conclusa l’udienza per il ricorso contro la Ducati : ecco quanto verrà resa nota la sentenza : Si è appena Conclusa l’udienza per il ricorso contro la Ducati: la Corte d’Appello FIM ha ascoltato le scuderia e i rispettivi esperti e testimoni chiamati dai tema. La decisione verrà resa nota entro martedì Neanche il tempo di aggiornare la classifica dopo il primo gran premio della stagione, che subito in MotoGp sono state riscontrare le prime, presunte, irregolarità. Andrea Dovizioso, vincitore della gara del Qatar, si è ...