Cinema al MAXXI | “Sogni | sesso e cuori infranti” | la posta del cuore rivela i desideri

Cinema al MAXXI : il documentario "Selfie" reale in tutto e per tutto : È un'estate torrida in Campania. Nel Rione Traiano di Napoli, i sedicenni Alessandro e Pietro vivono la loro adolescenza. Alessandro fa il cameriere in un bar; guida il motorino con una mano sola trasportando nell'altra, alla stregua dei più bravi equilibristi da circo, un vassoio che scoppia di tazzine di caffè.Pietro invece ha studiato per diventare parrucchiere ma non riesce a trovare lavoro. I due sono molto amici, ed ...

Cinema al MAXXI - un pellegrinaggio nella storia d'Italia attraverso il ciclismo : È il 1909. In Italia accadono due cose: Filippo Tommaso Marinetti pubblica il Manifesto del Futurismo e Tullo Morgagni, giornalista sportivo della Gazzetta dello Sport, inventa il Giro d'Italia, la competizione ciclistica dello Stivale famosa oggi in tutto il mondo.Quel primo giro lo vince Costante Girardengo, ci impiega 17 ore e arriva distrutto al traguardo come dopo una lunga guerra. Questi due fatti apparentemente scollegati fra loro ...

Cinema al MAXXI - la resilienza delle donne pastore raccontate da Anna Kauber : Dalle Alpi attraversando gli Appennini sino all'Aspromonte: l'alta quota è simbolo e presidio naturale della pastorizia. Pendii scoscesi e altopiani dove una miriade di pecore, teneri agnelli, capre selvatiche, pascolano senza sosta; amorevolmente allevate dalle donne pastore, dominano le inquadrature che compongono "In questo mondo" di Anna Kauber , miglior documentario vincitore al Torino Film Festival, attualmente in concorso nella ...

Cinema al MAXXI - la corale delle donne pastore : Forse perché tradizionalmente ancorato alla parte maschile, legato a uno sforzo fisico spesso prolungato e molto gravoso, il mestiere arcaico del pastore risulta particolarmente difficile da abbinare a una donna.Anna Kauber, paesaggista agraria di Parma, che da anni si occupa di divulgare il lavoro e la vita nel mondo rurale attraverso il supporto audiovisivo, nel suo ultimo progetto intitolato "In questo mondo", raccoglie le voci di ...

Cinema al MAXXI - "Il venditore di colori" : Erano gli inizi degli anni Sessanta, a Roma si incontravano poche macchine e molti artisti, quando il signor Memmo cominciò a lavorare per la "Ditta Poggi", la bottega di via del Gesù, antica quasi due secoli.Il regista Daniele Costantini, che da tempo aveva in progetto di narrare la storia di questo personaggio, ha potuto finalmente realizzare il bel documentario intitolato "Il venditore di colori", prodotto dall'Istituto ...

Cinema al Maxxi : Raffaello Baldini - il poeta romagnolo dall'animo gentile : Silvio Soldini, che ha sempre mostrato di saper narrare aspetti consueti o dolorosi della realtà con una coinvolgente vena lirica, affronta un viaggio nella poesia di Raffaello Baldini, delineando nello spazio breve del documentario "Treno di parole" la storia di un personaggio meno noto di quanto meriti e troppo poco presente in librerie e biblioteche; e la inserisce nel suo naturale contesto, il borgo di Santarcangelo di Romagna, ...

Cinema al Maxxi : In ricordo di Aldo Moro - la memoria collettiva e la televisione : La nuova edizione di "Extra Doc", festival del Cinema documentario, che si tiene per il sesto anno al "Maxxi", museo d'arte contemporanea di Roma, si apre con la proiezione in anteprima mondiale di un documentario firmato Luca Rea, "Aldo Moro, il lungo addio".Il titolo, che richiama apertamente il romanzo chandleriano, successivamente tradotto nell'opera Cinematografica di Robert Altman, segnala in partenza un approccio alla vicenda "Moro" che ...

