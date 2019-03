La Porta Rossa 3 ci sarà? Il finale della seconda stagione il 20 marzo | la figlia di

La Porta Rossa 2 - Ultima Puntata : Ci sarà una terza stagione? : Nell'attesa dell'Ultima Puntata, scopriamo di più su una possibile terza stagione della serie noir di Rai 2.

La Porta Rossa 3 si farà? : Difficile pensare che La Porta Rossa non abbia una terza stagione. Il successo della seconda stagione della serie tv di Raidue, che si conclude oggi, 20 marzo 2019, ma soprattutto il boom di ascolti della prima, andata in onda due anni fa, ha spinto i creatori della serie Carlo Lucarelli e Giampiero Rigosi a pensare da subito ad una prosecuzione degli episodi ora in onda.Manca una conferma ufficiale, ma in quel di Trieste, dove la serie con ...

La Porta Rossa 2 - finale di stagione : anticipazioni ultima puntata 20 marzo : Termina la folle corsa del 2019 de La Porta Rossa, la serie tv scritta da Carlo Lucarelli e Giampiero Rigosi che vede concludere la sua seconda stagione con l’ultima puntata in onda mercoledì 20 marzo in prima serata su Rai2, dalle 21.25 in poi. Finisce così la seconda tornata di episodi sulle avventure del commissario Cagliostro, interpretato da Lino Guanciale. Al suo fianco, come sempre, Gabriella Pession. La Porta Rossa 2, le ...

La Porta Rossa 2 - anticipazioni ultima puntata : E' arrivato il momento della resa dei conti per il Commissario Cagliostro (Lino Guanciale): nell'ultima puntata de La Porta Rossa 2, in onda questa sera, 20 marzo 2019, alle 21:20 su Raidue, il protagonista si trova di fronte alla visione avuta ad inizio stagione, e farà di tutto per salvare la figlia.La Porta Rossa 2, anticipazioni ultima puntata Jonas (Andrea Bosca), in Questura, inizia ad avvertire la presenza di Cagliostro, mentre ...

La Porta Rossa 2 - replica degli ultimi episodi in streaming sul sito di RaiPlay : Stasera andrà in onda su Rai 2 l'ultima puntata de La porta rossa, con l'undicesimo e il dodicesimo episodio. Negli episodi del 13 marzo, che hanno incollato allo schermo 2.641.000 spettatori ottenendo l'11,5% di share, Rambelli è stato assolto e scarcerato, ma poco dopo è stato ucciso da una mano misteriosa. La rivelazione più importante è stata quella sull'identità dei genitori del protagonista: Jonas, che ricorda quello che ha visto mentre ...

La Porta Rossa- La seconda serie della fiction di Raidue con Lino Guanciale e Gabriella Pession. Puntate - trame. : Nell’inedita collocazione del mercoledì sera, torna su Raidue La Porta Rossa, con la seconda serie composta da sei Puntate da due episodi ciascuna. Dopo il successo della prima stagione – oltre 3 milioni di telespettatori con il 13,4% di share – il commissario Cagliostro ritorna su Rai2 con una nuova indagine ricca di colpi di […] L'articolo La Porta Rossa- La seconda serie della fiction di Raidue con Lino Guanciale e ...

La Porta Rossa 2 - Cagliostro furioso con Vanessa : anticipazioni mercoledì 13 marzo : Penultimo giro sulla giostra ideata da Carlo Lucarelli e Giampiero Rigosi: mercoledì 13 marzo su Rai2, dalle 21.25 in poi, va in onda La Porta Rossa 2 con gli episodi numero nove e dieci che, assieme, formano la quinta e penultima puntata della seconda stagione della serie un po’ mystery e un po’ fantastica con Lino Guanciale nei panni del commissario Cagliastro. Al suo fianco, come sempre, Gabriella Pession. La Porta ...

La Porta Rossa 2 : cast - trama e anticipazioni. Streaming tv e replica : La Porta Rossa 2: cast, trama e anticipazioni. Streaming tv e replica trama e anticipazioni La Porta Rossa 2 Il 13 febbraio andrà in onda la prima puntata della seconda serie de La Porta Rossa. La fiction, nata dai romanzi di Carlo Lucarelli, vede ancora una volta Lino Guanciale e Gabriella Pession nel ruolo di protagonisti. I telespettatori sono tenuti col fiato sospeso dopo la messa in onda delle repliche della prima stagione. È con La ...

Anticipazioni ultima puntata La Porta Rossa 2 : Vanessa dichiara il suo amore a Leonardo : Torna anche questa settimana l'appuntamento con la fiction "La porta rossa 2". Mercoledì 20 marzo infatti verrà trasmessa su Rai 2 in prime-time la sesta e ultima puntata della seconda stagione, nella quale Leonardo cercherà in tutti i modi di non far avverare la visione che ha avuto modo di vedere alla nascita della figlia, scena andata in onda nel primo episodio di questa seconda stagione. Inoltre, il commissario dovrà fare i conti con i nuovi ...

La Porta Rossa 2 : trama e anticipazioni sesta puntata 20 marzo 2019 : La porta rossa 2: trama e anticipazioni sesta puntata 20 marzo 2019 anticipazioni sesta puntata La sesta puntata della seconda stagione de La porta rossa andrà in onda mercoledì 20 marzo. La fiction è in dirittura d’arrivo e non mancheranno, di certo, i colpi di scena. Gabriella Pession e Lino Guanciale, protagonisti della serie tv, interpretano rispettivamente i ruoli di Anna e del commissario Cagliostro. Quest’ultimo, fin dalla prima ...

La Porta Rossa : un evento speciale al teatro Rossetti in vista dell'ultima puntata : Prosegue il successo della serie televisiva 'La porta rossa' che, giunta alla sua seconda stagione, riesce a tenere incollati al piccolo schermo milioni di telespettatori. Mercoledì 20 marzo sarò trasmesso l'ultimo appuntamento con la fiction ispirata alla penna di Carlo Lucarelli che ha incuriosito il pubblico grazie alla capacità di trattare nuove tematiche. Questo prodotto televisivo ha il merito di aver dato grande visibilità alla città di ...

La Porta Rossa 2 - puntata finale del 20 marzo : Cagliostro tiene d'occhio Jonas : Mercoledì 20 marzo andrà in onda sul piccolo schermo l'ultimo appuntamento con la serie 'La porta rossa', giunta alla sua seconda stagione e che vede Gabriella Pession e Lino Guanciale come coppia consolidata della televisione. I due protagonisti della fiction della Rai hanno dimostrato la capacità di ottenere l'apprezzamento del pubblico mettendosi a confronto con personaggi completamente differenti. Le anticipazioni del sesto appuntamento ...

La Porta Rossa 2 - Ultima Puntata : Il Momento della Verità! : La Porta Rossa 2, trama Ultima Puntata: Stella e Paoletto fanno delle imPortantissime scoperte nell’indagine suggerita da Cagliostro. Leonardo deve, a malincuore, allontanarsi da Vanessa. Il Momento cruciale si avvicina. E’ molto strano parlare di Ultima Puntata per “La Porta Rossa 2”, in onda su Rai2, quando ancora non si ha la minima idea di come andrà a finire. L’unica cosa nota è che tutti coloro che provano a scoprire la verità sembra ...

Ascolti tv - Live Non è la d’Urso supera le aspettative di Barbara d’Urso (e La Porta rossa) : Esordio vincente per Live – Non è la d’Urso, il nuovo programma di Barbara d’Urso che ha debuttato nel prime time di Canale 5 mercoledì 13 marzo. Il talk di Carmelita, infatti, registra 2.796.000 telespettatori pari al 17.13% di share. Un risultato che supera le aspettative della conduttrice stessa, la quale alla vigilia dell’esordio ha confidato ai giornalisti di puntare al 12%, soglia di cui necessita al momento ...