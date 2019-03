Volley | Giulia Leonardi | “Cercare di essere d’esempio è nel mio carattere | la finale di

oasport

(Di lunedì 18 marzo 2019) ESCLUSIVA OA SPORT – L’avvicinamento ad un grande appuntamento è sempre un momento molto delicato, non soltanto in ambito sportivo. Quando la tensione e la pressione cominciano a farsi sentire, un aiuto prezioso, alle volte fondamentale, può arrivare senza dubbio dall’esperienza. La Unet E-Work Busto Arsizio è ormai pronta per scendere in campo contro la formazione rumena dell’Alba Blaj nella sfida di andata delladi CEV Cup, una partita fondamentale per la stagione delle ragazze allenate da Marco Mencarelli. L’emozione della prima volta non sarà un problema per, libero delle Farfalle che in carriera ha già vinto per due volte il trofeo (nel 2011 con la maglia di Urbino e nel 2012 proprio con Busto Arsizio). La giocatrice italiana costituisce una delle colonne del giovanissimo spogliatoio bustocco, ma si avvicina alla sfida con ...

