Si conclude il dramma di C’è posta per te Condannato a 8 anni l’uomo che ha

ilgiornale

(Di giovedì 14 marzo 2019) Nel 2016 Emanuele Colurcio si era rivolto a C"eper te nella speranza di riallacciare i rapporti con la sua fidanzata. Ma neanche l"intervento di Maria De Filippi è riuscito a sanare le incomprensioni tra i due. La ragazza infatti decide di non aprire la busta e non cercare una riconciliazione con il suo ex compagno. Ma è dopo il programma che si consuma la tragedia.Emanuele Colurcio, all"epoca dei fatti aveva 22, nel 2016 accoltellò Domenico di Matteo, l"attuale fidanzato della ex, riportando gravi lesioni. Arrestato per il fatto che aveva compiuto, all"inizio è statoa 14di reclusione sia in primo che in secondo grado di giudizio. Ma al caso c"è una volta. Il suo avvocato aveva presentato ricorso in cassazione e la sentenza è stata annullata, declassando il reato per futili motivi.Ieri però l"accusato è statoa 8per omicidio premedito. Su ...