Giornata Mondiale dell’Acqua | per la prima volta tutte le scuole d’Italia saranno in

meteoweb.eu

(Di martedì 12 marzo 2019) “Sarà il Lago di Como ad allagare le. Raggiungeremo i fondali del Lago più profondo, il quinto più profondo in Europa e saremo in diretta video ed audio proprio da lì. Il 22 Marzo in occasione dellaleandranno sui fondali del Lago raccontato da Alessandro Manzoni. Quel giorno si festeggerà in tutto il mondo la, con convegni, eventi, seminari che riporteranno all’attenzione della gente l’importanza. Anche a Como dove grazie al lago l’acqua non manca mai, festeggeremo l’acqua allagando le, cioè portando il lago nelle!!!!!!! Tramite una nuova tecnologia, collegandosi alla Pagina FB “Resilario” le classi singolarmente tramite la LIM o riunite in aula magna potranno vedere in diretta e ascoltare il sub immerso nel Lago e parlare con lui tramite una chat”: lo ha ...

vaticannews_it : #PapaFrancesco messaggio per la Giornata mondiale delle vocazioni. Ai giovani: abbiate il coraggio di rischiare! - MarioGuglielmi : Giornata Mondiale del Rene: gli appuntamenti in programma in provincia di Imperia - Rivierapress24 : Giornata Mondiale del Rene: gli appuntamenti in programma in provincia di Imperia -