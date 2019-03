Napoli | donna di 36 anni trovata morta in casa dopo lite con il marito L’uomo

Napoli - donna morta in casa dopo lite con il marito : Una violenta lite domestica finisce in tragedia a Napoli, dove il corpo senza vita di una donna di 36 anni è stato rinvenuto riverso a terra nel suo appartamento di Miano, zona aeroporto Capodichino . ...

Napoli - donna abusata : tre fermi : 8.57 La Polizia di Stato ha fermato tre uomini, tutti di San Giorgio a Cremano, in relazione agli abusi subiti ieri pomeriggio da una 24enne in un ascensore della locale stazione della Circumvesuviana. La loro posizione è al vaglio degli investigatori. Le indagini sono condotte dal locale commissariato.

Donna violentata nell'ascensore della stazione della Circumvesuviana a Napoli : Una Donna di 24 anni è stata violentata da tre giovani nella stazione della ferrovia Circumvesuviana di San Giorgio a Cremano (Napoli). La violenza è avvenuta nell'ascensore...

Napoli - donna di 33 anni uccisa a colpi di pistola dal marito : l'uomo si è costituito : A Melito, in provincia di Napoli, una giovane donna di 33 anni, Norina Matuozzo, è stata brutalmente uccisa dal marito. L'omicidio si è consumato nell'abitazione coniugale, in via Papa Giovanni XXIII, nel circondario nord di Napoli, nei pressi di Scampia e Secondigliano. Il 112 è stato allertato da alcuni vicini di casa, i quali hanno udito dei rumori simili a degli spari provenire dall'appartamento al quinto piano dell'edificio. L'assassino ...

Pena dimezzata a un omicida : «Uccise la fidanzata in preda a tempesta emotiva» Napoli - uccisa una donna : La Pena dell’ergastolo, che già era stato ridotta a 30 anni grazie al rito abbreviato, è stata abbassata a 16 anni, che potrebbero scendere ancora in caso di buona condotta

Donna uccisa in casa a Napoli - è giallo : cancellate tutte le prove : Due dubbi e tre domande. Più passa il tempo e più si infittisce il mistero che avvolge il caso della morte di Rosa Trapani, la Donna di 67 anni trovata morta in casa un mese fa, nel suo piccolo ma ...

Napoli - schianto nella notte : auto sbanda e trancia la gamba a una donna : Grave incidente questa notte in via Diocleziano, a Fuorigrotta, dove una donna è stata schiacciata da un'automobile in testa coda. La 39enne napoletana è stata colpita mentre si trovava vicino lo ...

Napoli choc - apre la porta all'assassino : donna massacrata a coltellate nel suo letto : Viveva da sola, e da sola è morta. Assassinata. Pugnalata nel suo letto, colpita da almeno due fendenti al cuore inferti da un assassino che resta ancora senza volto. Per un mese la...