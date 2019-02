Nasa lancia l' allarme | iceberg grande due volte New York potrebbe staccarsi dall' Antartide

Blastingnews

(Di lunedì 25 febbraio 2019) Un nuovo, inquietanteclimatico è statoto. Stavolta, però, non si parla di eventi futuri e indistinti, ma di un rischio cheessere addirittura imminente. Secondo le osservazioni satellitari, infatti, c'è il pericolo che ungigantesco,duela città di New, si distacchi. Se una tale quantità d'acqua confluisse all'improvviso negli oceani, è evidente che le conseguenzero essere estremamente gravi.avverte:gigantescorompersi Questa domenica gli scienziati dellahanno rilasciato delle dichiarazioni molto preoccupanti per il futuro (climatico e non) del nostro pianeta. Sembra, infatti, che un enormepossa dida un momento all'altroa Brunt Ice Shelf dell'Al momento è stato calcolato che la massa di ghiaccio ha delle dimensioni mastodontiche, ...