VS | valanga su pista Crans-Montana | nessuna persona trovata

Svizzera - valanga sulla pista da sci : diverse persone sepolte sotto la neve : Una tragedia della montagna si è verificata intorno alle ore 14:15 di oggi in Svizzera, precisamente sulla pista di Plaine-Morte, a Crans-Montana. Secondo quanto riportano le agenzie di stampa nazionali ed internazionali, una valanga si è staccata improvvisamente dal monte, e ha travolto un gruppo di sciatori. Non si sa, al momento, quante persone ci fossero sul luogo del fatto. Quello che è dato sapere, al momento, è che i soccorsi sono già sul ...

Hockey pista - Serie A1 2019 : Lodi pareggia - si avvicina Forte dei Marmi - Valdagno e Viareggio a valanga : Diciannovesima giornata e diciannovesimo risultato utile per gli Amatori Lodi nella Serie A1 di Hockey su pista, con i campioni d’Italia in carica che pareggiano per 2-2 in casa del Follonica nel big match di giornata, dove Davide Banini pareggia la doppietta di un ispirato Domenico Illuzzi. Si avvicina dunque il classifica la B&B Service Forte dei Marmi, che con la tripletta di Marti Casas piega 4-2 il Lanaro Breganze, mentre ...

Maltempo - valanga a Cortina vicino pista : nessun coinvolto : Una valanga con un fronte di 60 metri si è staccata oggi in Tofana, a Cortina, sotto il bordo di una pista da sci, la ‘Tofanina’. Fortunatamente nessuno è rimasto coinvolto. Inizialmente era scattato l’allarme perché sembrava che uno sciatore mancasse all’appello, ma poi il turista è stato ritrovato in pista in un altro punto. Sul posto, per la bonifica della slavina, sono comunque arrivate le squadre del Soccorso alpino ...

valanga investe 5 sciatori in fuoripista - tutti salvi : Una Valanga ha investito 5 persone che si trovavano in fuoripista nella zona del Passo Pordoi, in località Belvedere, nel Bellunese . I 5 erano usciti dalla pista in neve fresca, quando è avvenuto il ...

valanga su fuoripista in Francia : un morto e un disperso : Valanga su un fuoripista delle Deux–Alpes, in Francia (Isere): una persona ha perso la vita, mentre un altro sciatore risulta al momento disperso, secondo quanto riportano ii media locali. L’allarme è stato lanciato da un testimone che si trovava a 200 metri dal luogo dell’incidente. Lo sciatore travolto dalla slavina è stato ritrovato un’ora e mezzo dopo. L'articolo Valanga su fuoripista in Francia: un morto e un ...

Bolzano - valanga travolge e uccide 22enne : sciava fuoripista : Un ragazzo di 22 anni altoatesino è morto sotto una valanga che si è abbattuta sul monte Spicco, in Valle Aurina , Bolzano , . L'incidente è avvenuto durante un fuoripista a 2.400 metri di quota. Il ...

valanga travolge e uccide un giovane : sciava fuoripista : Tragedia stamani dove un giovane di 22 anni è morto sotto la Valanga che in mattinata si è abbattuta su monte Spicco, in Valle Aurina. L’incidente è avvenuto durante un fuoripista a 2.400 metri di quota. La vittima è un ragazzo, classe ’97, di Valdaora, in Val Pusteria. Era in compagnia di un gruppo di amici quando la slavina si è staccata inghiottendo sei sciatori. Mentre cinque sono stati estratti vivi, il sesto ormai era morto. ...

Hockey pista - Serie A1 2019 : a Lodi il big match contro Viareggio - Forte dei Marmi a valanga : Si chiude il girone d’andata della Serie A1 di Hockey pista, con una sola squadra al comando della classifica, che risponde al nome di Lodi, capaci di rimanere imbattuti anche nel big match contro Viareggio, superando i bianco-neri per 3-1, grazie alla doppietta del capitano Domenico Illuzzi. Restano in scia Forte dei Marmi e Valdagno, con i primi che si sbarazzano 12-2 di Thiene (quaterna di Federico Ambrosio), mentre Gaston De Oro firma ...