Lady Gaga e Christian Carino si lasciano | annullate nozze a Venezia

Arrivano le Osc-her. E intanto Lady Gaga lascia Carino : In attesa della cerimonia degli Oscar del 24 febbraio Arrivano le "Osc-her" statuette d'oro modellate su due delle candidate e super favorite agli Oscar 2019, le attrici Olivia Colman ("La Favorita") e Lady Gaga ("A Star is Born"), insieme a Janet Gaynor, prima donna a vincere un Oscar. Le ha prodotte Odeon Cinema sulla scia di un crescente sostegno "popolare" a favore delle donne nel cinema emerso in vista della cerimonia degli Academy Awards ...

Lady Gaga amore al capolinea con Christian Carino : La storia d’amore tra Lady Gaga e Christian Carino è finita. La notizia è stata diffusa già qualche giorno fa, ma adesso arriva la conferma da parte di un portavoce di Lady Gaga ad Associated Press. Poche settimane fa lui le aveva regalato un anello di fidanzamento da 400mila dollari, uno zaffiro rosa, pegno d’amore, che Lady Gaga aveva sfoggiato in più occasioni, ma che era misteriosamente scomparso durante gli ultimi Grammy insieme a ...

L’intensa cover di Shallow di Lady Gaga realizzata da Kelly Clarkson (video) : “Spero vinca agli Oscar” : Tra le tante cover di Shallow di Lady Gaga, colonna sonora del film candidato all'Oscar A Star Is Born capace di diventare una hit di successo da primato in classifica, quella di Kelly Clarkson è decisamente tra le più intense e sorprendenti. La cantante ha recentemente realizzato una performance dal vivo sulle note del brano di Lady Gaga e Bradley Cooper per rendere omaggio ad un brano che ha amato sin dal primo ascolto. Introducendo la ...

Oscar 2019 - la miglior canzone è Shallow di Lady Gaga? : Oscar 2019 alla miglior canzone, quante possibilità ha di farcela Shallow? Il conto alla rovescia per la notte degli Academy Awards è ormai agli sgoccioli e la cerimonia quest2019;anno è assai importante anche per i fan di Lady Gaga che attendono la sua consacrazione come artista a tutto tondo. I presupposti per lei e per loro sono buoni: la nomination come attrice protagonista c'è e anche quella per la migliore ...

Lady Gaga e il nuovo tatuaggio a tutta schiena (in onore di A Star is Born) : Lady Gaga e Bradley Cooper, insieme a Las VegasLady Gaga e Bradley Cooper, insieme a Las VegasLady Gaga e Bradley Cooper, insieme a Las VegasLady Gaga e Bradley Cooper, insieme a Las VegasLady Gaga e Bradley Cooper, insieme a Las VegasUna rosa che corre lungo tutta la colonna vertebrale. Intorno la scritta «la vie en rose». Lady Gaga, 32 anni, ha un nuovo tatuaggio, lo mostra orgogliosa via Instagram, augurando «buon San Valentino». È un chiaro ...

Lady GAGA/ Video - la malattia mentale e la fede in Dio : Tempo fa LADY GAGA aveva parlato del suo rapporto di amicizia con un sacerdote cattolico da cui si reca spesso alla Messa

