IL MUSEO NAZIONALE DELLA SCIENZA E DELLA TECNOLOGIA PRESENTA LA MOSTRA DREAM

Le Meraviglie della Campania Felix : visita guidata gratuita al MUSEO Campano di Capua domenica 24 per la Giornata Internazionale della Guida ... : Ci sarà anche il Museo Provinciale Campano di Capua tra i protagonisti delle visite organizzate ogni anno per la Giornata Internazionale della Guida Turistica, celebrata in tutto il mondo il 21 febbraio coinvolgendo i professionisti regolarmente abilitati all'attività di Guida Turistica che, in occasione di questa ricorrenza, si offrono di accompagnare gratuitamente visitatori e ...