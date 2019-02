Calcio: posticipo, Roma-Bologna 2-1

All'Olimpico lasupera il(2-1) e resta in piena corsa per il 4° posto ad un punto dal Milan. I giallorossi soffrono a lungo nel primo tempo dove i rossoblù sfiorano più volte il vantaggio sempre con Soriano (nel recupero coglie la traversa a portiere battuto). Nella ripresa Di Francesco fa entrare subito El Shaarawy, mossa vincente: l'ex Milan sguscia in area, Helander lo affossa. Dal dischetto Kolarov trasforma il rigore (55'). Fazio firma il raddoppio (73'), Sansone (84') accende il finale, ma non basta.(Di lunedì 18 febbraio 2019)