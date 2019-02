Catania | gli uomini a disposizione per il match contro la Paganese

calcioweb.eu

: A questo punto l'iscrizione al registro degli indagati del premier e dei due ministri sarebbe automatica - MediasetTgcom24 : A questo punto l'iscrizione al registro degli indagati del premier e dei due ministri sarebbe automatica - Tg3web : Arrivati alla Procura di Catania la memoria di #Salvini e gli atti del Senato sul caso #Diciotti. Si va verso l'ape… - NellyEnne : Caso Diciotti: gli atti di Conte, Di Maio e Toninelli al pm di Catania | Si va verso l'apertura di un fascicolo A q… -

(Di sabato 16 febbraio 2019) Al termine della rifinitura, svolta nel pomeriggio, l’allenatore delAndrea Sottil ha convocato 22 giocatori per la sfida alla, in programma domenica 17 febbraio alle 14.30 allo stadio “Angelo Massimino” e valevole per la ventisettesima giornata del girone C del campionato Serie C 2018/19. Quattro indisponibili: Ciancio, Di Grazia, Llama e Sarno. Biagianti e compagni già in ritiro pre-gara. Martedì alle 15.00, a Torre del Grifo, primo allenamento in vista di Viterbese Castrense-, in calendario domenica 24 febbraio alle 14.30.Questi gli atleti a: PORTIERI 12 Matteo Pisseri 1 Guido Pulidori DIFENSORI 4 Ramzi Aya 17 Joel Baraye 26 Luca Calapai 28 Andrea Esposito 3 Dragan Lovric 15 Giovanni Marchese 5 Tommaso Silvestri 29 Lorenzo Valeau CENTROCAMPISTI 6 Federico Angiulli 27 Marco Biagianti 21 Rosario Bucolo 30 Giuseppe ...