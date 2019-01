blogo

: '20 anni si festeggiano, è bello celebrare il profondo senso di famiglia nato tra noi e il pubblico' Luca Zingarett… - Raiofficialnews : '20 anni si festeggiano, è bello celebrare il profondo senso di famiglia nato tra noi e il pubblico' Luca Zingarett… - poliziadistato : #commissariomontalbano con la #poliziadistato nella fiction torna dall'11 febbraio su @RaiUno con nuovi episodi del… - tvblogit : Luca Zingaretti a Blogo: 'Tema migranti non è centrale nel nuovo film del Commissario… -

(Di giovedì 31 gennaio 2019)Leggendo i quotidiani di stamattina, si è appreso che la Rai (che poco fa ha smentito tutto) sarebbe in fibrillazione per i due nuovidel Commissario Montalbano, in onda lunedì 11 (L’altro capo del filo) e 18 febbraio (Un diario del ’43) su Rai1. Tutta 'colpa' del caldissimoche nella fiction sarebbe affrontato con una visione antitetica a quella adottata fin qui dal governo gialloverde. A margine della conferenza stampa di presentazione dei nuovi episodi della serie prodotta da Palomar, tenutasi oggi a Roma, abbiamo raccolto le dichiarazioni in merito dell'attore protagonistaIlnon è principale nelle storie, fa parte del racconto. Il Commissario Montalbano opera in una terra che è il primo sbarco, è la frontiera; oggi non si può ambientare qualcosa in Sicilia senza occuparci di questa drammatica vicenda umana di questi poveretti che ...